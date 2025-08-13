L'empresa de Las Golondrinas gestionarà la barca la Tirona de Banyoles
Donarà el servei de viatges turístics durant un any i potenciarà els grups d’escolars i privats.
Mar Duran
Finalment i després d’un any i vuit mesos sense navegar i amarrada a la pesquera número 10, la barca Tirona tornarà a navegar aquest dijous per les aigües de l’estany de Banyoles recuperant així un dels elements més emblemàtics de l’estany de Banyoles. Ahir es va presentar la represa del servei després que l’empresa Sirenas SA, que gestiona les conegudes barques Las Golondrinas del port de Barcelona, ha arribat a un acord d’un any com a prova pilot donant el servei de viatges turístics. Durant aquest període, i quan l’empresa en pugui certificar la rendibilitat del servei, l’ajuntament convocarà un concurs públic per donar continuïtat al servei. Aquesta empresa, que té una experiència de 137 anys donant servei amb Las Golondrinas, preveu potenciar els viatges per a grups tant escoles com a través de turoperadors que inclouran aquest servei turístic a la seva oferta.
La Tirona obrirà tot l’any i té previst fer 5 viatges fixos diaris més els que es puguin presentar quant a grups concertats. A l’estiu estarà en funcionament de dimecres a diumenge, dilluns i dimarts no hi haurà servei per descans setmanal. A l’hivern funcionarà regularment de divendres a diumenge i destinaran dimecres i dijous a viatges per a grups. El preu del bitllet costarà 8 euros pels adults, 7 per a jubilats i estudiants i 4 pels nens de 3 a 10 anys. Els tiquets es podran comprar a la pàgina web de La Tirona o a l’Oficina de Turisme situada al mateix costat de la barca. Pel que fa a les barques de passeig amb rems, de moment no es posaran en servei a l’espera de valorar el viatges de la Tirona, però no es descarta que un cop hi hagi un nou concurs públic, aquestes puguin tornar a funcionar voltant per aquesta part de l’estany.
L’antiga empresa adjudicatària del servei, Naviliera Les Goges, va donar el servei de viatges turístics des del 2012 amb una pròrroga del contracte el 2018 sense límit temporal. Finalment, però, l’empresa va decidir el 2023, renunciar al servei per motius econòmics al·legant que una de les principals causes era el gran nombre de competicions esportives que acull l’Estany, sobretot a la primavera i a principis d’estiu, i això els comportava que l’embarcació quedés amarrada molts caps de setmana i sense poder navegar ni ingressar.
