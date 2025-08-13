Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
Prop de 450 persones van assistir a una reunió ahir per escoltar el projecte constructiu de part de representants de la Generalitat
Salvem les Valls demana paralitzar el procés d'audiència pública per "manca d'informació"
El projecte de la variant d'Olot i les Preses continua sent objecte de discussió. Enmig del seu procés d'audiència pública, moment en què els agents afectats poden presentar al·legacions, el centre cultural Can Trona de la Vall d'en Bas va acollir ahir una reunió informativa presidida pel director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, David Prat; la directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrilla; i el responsable del departament de Geotècnica, Xavier Gost, entre altres.
La trobada va comptar amb prop de 450 persones, motiu pel qual es va haver d'instal·lar un segon projector fora l'auditori (amb un aforament de 120 persones), i fins i tot un televisor a la recepció del centre cultural. "No esperem que vingués tanta gent", expressa el president del grup ecologista Salvem les Valls, Moisès Mont.
"Molta preocupació i preguntes" és com defineix les reaccions dels ciutadans que van assistir a la reunió. "Principalment, es va parlar de les expropiacions temporals que es farien dels terrenys agrícoles. No es té clar què faran amb els terrenys i en quin estat es tornaran", explica el president de Salvem les Valls, qui afegeix que "els pagesos saben que es perdrà la qualitat del terreny cultivable que s'ha anat guanyant durant els anys".
Un altre dels clams generalitzats entre l'audiència va ser el d'estudiar una alternativa. Encara més, Mont indica que un dels assistents a la reunió, un advocat expert en infraestructures, va reclamar que "no s'hagués fet un estudi d'alternativa zero, és a dir, investigar si es podien modificar els eixos de mobilitat existents per evitar la construcció de la variant". En aquesta línia, Mont remarca que el pla de mobilitat comarcal proposat per la Vall d'en Bas a la Generalitat "s'hauria d'haver estudiat des d'un principi".
Per la seva banda, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magdalena Roca, recorda que "hem pressionat diverses vegades a la Generalitat per fer aquesta reunió, ja que era molt necessària, però s'ha fet tard". D'altra banda, la batllessa recorda que s'ha habilitat una oficina d'atenció presencial a Can Trona, oberta cada divendres, del 22 d'agost al 26 de setembre, de 16:00 a 20:00 h, per rebre més informació i resoldre dubtes sobre la variant.
Paralitzar l'audiència pública
Salvem les Valls va denunciar a incís de juliol que el projecte de la variant suposaria una extracció d'aigua de l'aqüífer fluvio-volcànic de la Vall d'en Bas de "600 metres cúbics d'aigua per segon", dades contràries a les proposades pel decret d'impacte ambiental publicat el 2022, que parlava de "250 a 300 metres". A banda, també van mostrar preocupació pel que suposaria drenar aquest element natural per poder dur a terme les obres, i com deixaria els pous agrícoles i industrials.
Mont concreta que la directora general de Transició Hídrica va afirmar a la reunió que, "segons els models i els càlculs, no hi hauria afectacions a llarg termini per l'aqüífer després de l'obre, tot i que dependria de les pluges". Això, sumat al fet que "en el projecte constructiu no figuren mesures de control i seguiment de l'aqüífer", genera incertes en el grup ecologista: "Ens demanen que confiem, però no ens donen garanties".
En aquest sentit, des de Salvem les Valls consideren que "s'hauria d'haver fet un control previ de l'aqüífer durant un any", pe comprovar els seus nivells: "Ens preocupa que els informes estiguin basats en dades que no són reals". L'alcaldessa de la Vall d'en Bas es mostra d'acord amb aquesta proposta, i afegeix que "l'aqüífer és un espai natural que no sabem com pot reaccionar a segons quines perforacions". "És complicat preveure el que pot passar i que ens donin les garanties que busquem, però ni nosaltres ni els nostres experts veiem clar el projecte actual", declara.
Per aquest motiu, Salvem les Valls ha presentat tres mocions a cada Ajuntament afectat per la variant demanant que "es paralitzi el procés d'audiència pública fins a tenir tota la informació necessària" i, així, que "els propietaris de terres afectats puguin fer les al·legacions pertinents". "La Vall d'en Bas ha acceptat la moció, les Preses no i estem a l'espera de la resposta d'Olot", indica Mont.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta