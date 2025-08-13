Clam dels pagesos a Girona: “Exigim a l’Administració que acceleri l’aprovació del pla de control per a poblacions de senglar”
Una cinquantena de membres del sindicat agrícola han reclamat actuacions urgents per una gestió justa i eficaç dels danys de la fauna
Joana Amat
Una cinquantena d'agricultors s’han concentrat aquest matí davant la seu de la Generalitat a Girona per reclamar l’atenció de l'administració per reclamar actuacions urgents pels danys que provoquen els senglars. “La Generarlitat acaba escoltant més als caçadors que no pas als pagesos”, apunta Raquel Serrat, coordinadora nacional d’Unió de Pagesos i territorial de Girona.
Exigeixen una gestió efectiva i justa dels danys de fauna a l'agricultura i la ramaderia, així com un pla de control poblacional complet i indemnitzacions actualitzades per a la pagesia afectada. Posen el focus a l’emergència cinegètica, sobretot provocada per danys dels senglars, en zones com Rocacorba: “Exigim a l’Administració que acceleri l’aprovació del pla de control per a poblacions de senglar”. També reclamen actuacions urgents davant l’emergència de la tuberculosi bovina, tant en el bestiar com en la fauna salvatge.
Unió de Pagesos ha mobilitzat una quinzena de tractors i una cinquantena de persones davant la seu de la Generalitat de Girona. S’han dirigit als serveis Territorials de Girona on els han rebut per registrar el manifest que prèviament han llegit a la concentració. Un document que recull les actuacions i demandes del sindicat agrícola.
Manifest Unió PagesosManifest Unió Pagesos
El descontentament per part d’Unió de Pagesos amb l’Administració ve lluny, com denuncia Serrat: “El conseller ens va dir clarament que la seva prioritat era gestionar la fauna, doncs que ho demostrin”. D’altra banda, també assegura una insatisfacció envers alguns caçadors: “Hi ha caçadors molt conscients de la problemàtica i fan la gestió que han de fer d’aquesta fauna, però n’hi ha que no, que només responen als seus interessos de lleure i econòmics”.
Matí de mobilitzacions també a la Seu d’Urgell
Unió de Pagesos també s'ha mobilitzat a la Seu d'Urgell. A’han concentrat amb tractors al Polígon Montferrer a les 11:30 per arribar al cap d’una hora a la seu dels Serveis Territorials d’Agricultura de l’Alt Pirineu i l’Aran. Allà, segons confirma Laia Angrill, responsable de Comunicació d’Unió de Pagesos, el seu director els ha rebut i el sindicat agrícola ha pogut entregar el manifest amb les peticions. Angrill mostra el seu malestar amb l’Administració: “Les peticions ja les saben però si no sortim al carrer, sembla que no ens escolten”.
El col·lectiu pagès de la Seu d’Urgell està patint sobretot un problema de focus de tuberculosi bovina. Hi ha un pla de control redactat que actualment està en procés d’al·legacions, ja que està demostrat que el que ha contagiat els animals domèstics és la fauna salvatge liderada pels senglars i cabirols.
