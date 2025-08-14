Al·legacions d'Iaeden al Parc de la Farga: 75.930 panells solars a Vilademuls, Cabanelles i Crespià
L'entitat constata que es tramiten tres parcs solars de forma individualitzada, a poca distància entre ells, sense tenir en compte l'impacte conjunt
Iaeden-Salvem l'Empordà presenta al·legacions al Parc Solar de La Farga, 75.930 panells solars repartits en tres illes a Vilademuls, Cabanelles i Crespià. 56 hectàrees de sòl agrícola i forestal amb una línia de mitja tensió, entre soterrada i aèria que creuaria 16 quilòmetres dels tres municipis, a banda d'Esponellà i Fontcoberta fins a arribar a Sant Julià de Ramis.
El Parc Solar de la Farga impulsat per l'empresa CAPWATT SOLAR ESP 7. SL és un dels tres en tràmit a les comarques gironines on estan en tràmit el Parc Solar Fotovoltaic Julià que afecta Cervià de Ter, Cornellà de Terri, Vilademuls i Sant Jordi Desvalls. També està en tràmit en Parc Solar de Santa Llogaia 5, projectat a Navata.
El de la Farga i el de Sant Julià es troben a poca distància i Vilademuls resulta afectat pels dos. Per això, l'entitat al·lega que es tramiten de forma individual, el que suposa no avaluar l'impacte ambiental conjunt. S'implanta a 200 metres d'espais naturals com l'Espai Natura 2000 del riu Fluvià i no es justifica perquè no s'opta per implantar el parc en espais ja alterats i no en sòl agrícola.
Per tant, des de l'entitat remarquen, en primer lloc, que "la tramitació d’un seguit de macroprojectes de forma individualitzada suposa un greuge a directrius europees, però també estatals i catalanes, perquè es fa en absència d’un marc regulador i planificador com ho és la cartografia coordinada, que pel cas de Catalunya és el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables (PLATER)". A més, d’aquesta manera s’eximeix l’avaluació d’impacte ambiental del conjunt dels projectes, i s’obvia l’impacte acumulatiu de tots ells, concreten.
Per altra banda, el projecte en qüestió és contrari als objectius de l’article 19 de la Llei 16/2017 de 16 d’agost de canvi climàtic, en tant que "no analitza ni justifica de cap manera el per què no aprofita espais i sòls ja alterats per tal de minimitzar l'ocupació, innecessària, del territori".
A més, el model de producció i gestió de l’energia generada pel projecte, diuen, "no s’ajusta ni té res a veure amb l’autoconsum, i menysté o s’oblida de la participació d’actors locals en la producció i distribució d’energia".
Espais naturals
En relació amb l'impacte que pot generar als espais naturals. Apunten que està a tocar els Terrapims de l'Empordà i l'Espai Natura 2000 del riu Fluvià. I adverteixen de la presència del botxí meridional (Lanius meridionalis), una espècie en forta regressió a Catalunya que necessita espais oberts de secà. És vital aplicar el principi de precaució i assegurar el manteniment dels pocs espais on habita aquesta espècie. Consideren que el parc solar afectarà aquests espais naturals.
Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, alerten que "és urgent és accelerar el procés de planificació, i que aquest sigui honest, necessàriament públic, participatiu i transparent; així com també ho sigui la producció, l’emmagatzematge i la distribució de les energies renovables".
“Si el parc es fa o no, ho acabarà decidint un jutge”
Paral·lelament, els ajuntaments dels municipis afectats també presentaran al·legacions. El batlle de Crespià, Xavier Quer, expressa que si bé el nombre de plaques solars actualment és menor del que es va plantejar en un inici (de 82.000 plaques a 75.930), continuen ocupant "terrenys d'especial protecció agrícola". També indica que la comunicació amb l'empresa ha estat gairebé nul·la, amb "només dos contactes en dos anys, un just abans que s'obrís el procés d'audiència pública". Així, Quer remarca que demanaran "directament la nul·litat del projecte": "Si el parc es fa o no, ho acabarà decidint un jutge".
En la mateixa línia, l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, indica que "el municipi està sota un pla especial de protecció del paisatge, motiu pel qual no hem pogut tenir polígon industrial", i, per això, no entén per què es permet la instal·lació del parc solar. "A les al·legacions, demanem que el projecte es replantegi per complet, canviant el seu traçat, per exemple", concreta el batlle, qui recorda que al municipi ja hi ha projectades diferents propostes, com el Parc Julià o les plantes de bateries per part de la multinacional alemanya Abo Energy.
Altres municipis també quedaran afectats pel pas de la línia de mitja tensió, com Esponellà. "Volem que s'opti soterrar la línia el màxim possible", declara el batlle del municipi, David Juan, qui afegeix que "a les al·legacions posem de manifest que no estem d'acord a suportar aquestes infraestructures en territoris amb governs petits. Això ens sobrepassa i no tenim gaires vies de control sobre les empreses i promotors".
D'altra banda, Juan posa de manifest que la línia de mitja tensió passarà pel veïnat de les Anglades, on "l'any que ve hi farem un projecte de sanejament. A les al·legacions també els demanem que ho tinguin en compte a l'hora de construir el macroparc".
