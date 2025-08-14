Tres ferits en un incendi de cuina a Banyoles

Un incendi de cuina va activar els serveis d’emergència aquest dimecres a la nit en un pis situat a l’avinguda dels Països Catalans, a Banyoles.

El 112 va rebre l'avís quan passaven quatre minuts de dos quarts d'onze. Fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers, que va extingir el foc amb rapidesa i va ventilar l’habitatge que havia quedat afectat pel fum, segons el cos d'emergències.

Els tres inquilins van ser atesos pels efectius del SEM. Dos d’ells van ser traslladats en ambulància a l’Hospital Josep Trueta amb ferides de poca gravetat, mentre que el tercer va ser atès i donat d’alta al mateix lloc dels fets.

