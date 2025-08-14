Detenen dos homes a la Cerdanya en una entrega de droga interceptada gràcies a un agent fora de servei
Els Mossos localitzen una caleta amagada amb cocaïna i diners després de seguir els sospitosos fins a Llívia
Un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei va detectar divendres passat un vehicle sospitós conduït per un home amb antecedents per tràfic de drogues, quan circulava direcció Puigcerdà. Immediatament, va alertar els seus companys i va començar un seguiment discret del turisme, que es va dirigir cap a Llívia.
El turisme anava fent algun canvi de direcció erràtic i alguna parada breu per novament continuar la marxa, procediments habituals en l’àmbit delictiu per, precisament, detectar o evitar seguiments. ls mossos però van evitar ser detectats sense perdre’l de vista i van continuar recorregut direcció Llívia.
Finalment, es va aturar en un aparcament públic al carrer Troc de Llívia, on els agents van desplegar un dispositiu d’espera. Poc després, va arribar un altre vehicle amb un home conegut a la comarca per la seva implicació en la venda de drogues a consumidors finals. Els Mossos van observar com els dos homes feien una transacció: el primer lliurava un paquet mentre l’altre li donava diners.
En identificar-se com a policies, els sospitosos, de 46 i 59 anys, van intentar fugir i llençar la droga, però van ser detinguts. Un agent va resultar ferit durant la resistència i va acabar de baixa.
Droga i diners ocults
A l’escorcoll inicial es van intervenir 104 grams de cocaïna en roca i 1.710 euros en efectiu. Amb l’arribada de les patrulles van ser traslladats detinguts i vehicles a la comissaria de Puigcerdà per escorcollar-los a fons.
L’endemà, amb l’ajuda de la Unitat Canina, els agents van localitzar una caleta amagada darrere l’aparell de música d’un dels vehicles. Una caleta és un compartiment ocult dins del cotxe, dissenyat per amagar objectes. En aquest cas, s'hi amagaven 80,77 grams més de cocaïna i 1.420 euros, així com una llibreta amb apunts sobre transaccions. També van trobar dos espais més creats a l’interior del vehicle que haurien contingut substàncies, tal com ho van marcar els gossos, però que en aquest cas es trobaven buits.
En total, es van confiscar gairebé 185 grams de cocaïna, valorats en uns 5.400 euros abans de la venda al detall, indica la policia.
