Dispositiu policial a Ripoll: un bar clausurat i un conductor sense permís denunciat
Els controls es van fer a l’entrada del municipi i a les estacions, amb participació de Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local
Diversos cossos policials van dur a terme aquest dimarts un dispositiu conjunt a Ripoll amb l’objectiu de reforçar la seguretat ciutadana i prevenir activitats delictives. L’operatiu es va iniciar a les cinc de la tarda i es va allargar fins a les onze de la nit, amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Policia NacionalGuàrdia Civil i la Policia Local.
La intervenció es va emmarcar dins del dispositiu DAGA, impulsat pel Departament d’Interior, que busca incrementar la presència policial i prevenir delictes com el tràfic de drogues, armes o altres activitats il·lícites en zones urbanes i punts de gran afluència.
Durant el dispositiu, es va establir un control conjunt a l’entrada del municipi, així com diversos controls a les estacions de transport públic de Ripoll i un altre, a la zona de la depuradora.
Sis citacions per estrangeria
Segons dades facilitades pels Mossos d’Esquadra, el balanç final inclou la identificació de 29 persones i 11 vehicles. Per la seva banda, els Mossos de Trànsit del sector d’Olot van instruir diligències penals contra un conductor per circular sense haver obtingut mai el permís de conduir. Mentre que la Policia Nacional va emetre sis citacions relacionades amb incompliments de la llei estrangeria, mentre que
Inspeccions en locals
En paral·lel, la Guàrdia Civil i la Policia Local van fer inspeccions a diversos locals del municipi, una actuació que va finalitzar amb el tancament d’un bar per incompliments en matèria de salut pública, concretament per manca de salubritat, segons fonts municipals.
Aquest tipus de dispositius conjunts formen part de l’estratègia de col·laboració entre cossos policials per reforçar la seguretat i lluitar contra la multireincidència.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026