Èxit de visitants al Parc Neolític de la Draga de Banyoles després de fer-lo d’accés lliure
L’Ajuntament està realitzant una prova pilot i el parc va rebre 620 visitants només en la primera setmana
El Parc Neolític de la Draga de Banyoles està obert al públic de forma totalment gratuïta per primera vegada. Aquesta iniciativa, de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Banyoles i Museus de Banyoles, forma part d’una prova pilot que va començar l’1 d’agost i que s’allargarà fins al 14 de setembre. Només en la primera setmana d’obertura de l’equipament, es van comptabilitzar 620 persones, majoritàriament famílies tant de Banyoles com de fora. Ho explica Anna Torrent, dels serveis educatius de Museus de Banyoles, en declaracions a Banyoles TV.
L’accés lliure al jaciment neolític se suma al del Monestir de Sant Esteve, que l’Ajuntament i els Museus de Banyoles ja van obrir per a tothom el passat mes de febrer, de forma gratuïta, amb molt bona rebuda. El jaciment arqueològic de la Draga es pot visitar de dimarts a dissabte de 10 a 13 hores i de 18 a 20 hores. Els diumenges només està obert al matí, de 10 a 13 hores.
El dia a dia de fa 7.400 anys
El jaciment arqueològic de la Draga és un dels assentaments d'agricultors i ramaders més antics del nord-est de la península Ibèrica. És una opció ideal per descobrir com vivien les persones que van habitarel poblat neolític de Banyoles ara fa uns 7.400 anys. Pertany al període conegut com a neolític cardial, nom donat pel tipus de decoració present a la ceràmica, que era feta amb l’ajuda d’una vora de petxina dentada (cardium en llatí) quan la pasta dels atuells encara era fresca. El jaciment va ser descobert l’any 1990, durant les obres fetes amb motiu dels Jocs Olímpics.
Els visitants poden visitar de manera autònoma el parc o també poden optar per la visitaguiada per a públic general. En el segon cas, poden descobrir de franc el dia a dia del grup de pagesos i ramaders neolítics que van ocupar la zona. També s’ofereixen activitats familiars organitzades com la molta de blat per la farina, la cacera amb llances, el treball amb argila o una demostració de l’encesa de foc amb tècniques prehistòriques per tal de fer de neolític/a per un dia.
