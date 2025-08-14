Girona, la segona província amb més ordres de protecció denegades a víctimes de violència masclista
El 62% de les sol·licituds van ser rebutjades pels jutjats gironins, un dels percentatges més elevats de tot l’Estat
Girona es posiciona com la segona província de l’Estat amb un percentatge més alt d’ordres de protecció denegades a víctimes de violència masclista durant el primer trimestre de 2025, només superada per Guadalajara. Segons dades oficials, dels 119 expedients incoats als jutjats gironins, 74 van ser rebutjats, fet que representa un 62,18% del total. Només 45 van ser finalment adoptats, i cap va quedar pendent ni va ser inadmès.
Aquesta situació no és nova a les comarques gironines; de fet, Girona manté des de fa anys una tendència històrica amb una de les taxes més altes de denegació d’aquestes mesures judicials, que tenen com a objectiu garantir la protecció immediata de les víctimes davant dels agressors.
Les ordres de protecció són una eina judicial urgent que es pot activar davant indicis de violència de gènere. Permeten als jutjats acordar mesures cautelars com ara l’allunyament de l’agressor, la prohibició de comunicació amb la víctima, o mesures civils temporals com la custòdia dels fills. Són resolucions que es prenen poques hores després de la denúncia, i tenen com a objectiu prevenir situacions de risc greu o imminent.
Tot i que a escala estatal es van incoar 18.806 ordres de protecció en aquest període i prop del 67% van ser adoptades, el cas de Girona destaca per una taxa de denegació molt per sobre de la mitjana estatal, que se situa en el 22,3%. A banda de Girona, també presenten percentatges elevats les províncies de Guadalajara (72,88%), Madrid (58,25%), Sevilla (54,90%) i Barcelona (50,48%).
Les raons darrere d’aquestes denegacions són diverses. Les ordres de protecció exigeixen que la sol·licitud aporti proves suficients que acreditin un risc immediat i real per a la dona víctima. Quan aquestes evidències no són contundents o el jutge considera que no hi ha un perill imminent, l’ordre pot ser rebutjada. A més, la manca de compliment dels requisits formals en la sol·licitud o errors burocràtics també poden provocar la denegació. És important recordar que cada cas es valora de manera individualitzada, i que la decisió judicial depèn de l’anàlisi concreta del risc i la situació.
Granada, gairebé tot acceptat
En canvi, hi ha territoris on la majoria de sol·licituds acaben essent acceptades. Aquest és el cas de la província de Granada, amb gairebé el 99% d’ordres adoptades respecte a les resoltes, o d’Illes Balears i Toledo, que també registren taxes superiors al 85%. En aquests territoris, la resposta judicial tendeix a ser molt més favorable a la concessió de mesures cautelars, un fet que contrasta amb les dades de Girona, com s'observa amb les dades oficials de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.
Anàlisi històrica
Les dades recollides des de l'any 2009 fins al primer trimestre de 2025 mostren una tendència clara en la denegació d’ordres de protecció a la província de Girona. En aquest període, s’han incoat un total de 10.602 ordres de protecció, de les quals 6.113 han estat denegades.
Durant els primers anys del període analitzat, entre 2009 i 2013, es registraven elevades xifres tant en el nombre d’ordres incoades com en les denegades. L’any 2013 destaca per tenir el percentatge més alt de denegacions, amb 556 casos, gairebé un 68% de totes les sol·licituds d’aquell any.
A partir del 2014, es veu una tendència a la baixa en el nombre d’ordres incoades i també en les denegades. Per exemple, el 2018, només es van denegar 241 ordres, una xifra molt inferior a la de 2009.
Malgrat aquesta tendència a la baixa, a partir de 2019 es detecta un lleu repunt. Així, l’any 2023 es van incoar 642 ordres, i es van denegar 373, un increment respecte als anys immediatament anteriors.
