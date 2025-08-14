Olot estrenarà La Garrotada, la novetat bastonera de les Festes del Tura 2025
Es tracta d'una cercavila des de la plaça d’Esteve Ferrer fins a la plaça de la Pia Almoina que tindrà lloc el diumenge 7 de setembre
Per primera vegada a les Festes del Tura, els bastoners d’Olot sortiran al carrer en una actuació única i amb la col·laboració de colles d’altres municipis. L’activitat, que han batejat com La Garrotada, tindrà lloc el diumenge 7 de setembre a les set de la tarda i recorrerà el tram que va de la plaça d’Esteve Ferrer fins a la plaça de la Pia Almoina.
La iniciativa reunirà els bastoners i grallers d’Olot amb la colla Pal-trucs de Banyoles i el ball de bastons d’Ogassa, en una cercavila que culminarà amb l’estrena d’un ball conjunt inèdit interpretat per totes les agrupacions. “Ens fa molta il·lusió de poder mostrar aquest ball que les altres colles també s’aprendran i que representarem tots junts i juntes”, ha destacat Àlvar Borrell, professor, dansaire, músic i director artístic de l’Esbart Olot, que també ha aprofitat per fer una crida a nous participants durant l’acte de presentació.
L’Esbart Olot, fundat el 1928 com a esbart dansaire dedicat a la dansa tradicional, ha estat clau en la preservació i recuperació de danses tradicionals, com el Ball del Xai Be o el Ball Pla. Els bastoners d’Olot – una de les seccions de l’Esbart d’Olot –, han participat en actes habituals de la festa major com el Seguici o la cercavila infantil, però mai havien organitzat un esdeveniment d’aquestes característiques amb colles d’altres localitats.
