El repte viral del pare ciclista d’un nen amb síndrome de Down: de Puigcerdà a Amsterdam per amor a en Jan
La campanya ha despertat l’interès dels cerdans a través de les xarxes i ja ha recollit 7.000 euros
Miquel Spa
La força de les xarxes socials i els mitjans de comunicació han estès per la Cerdanya en les últimes setmanes una història de solidaritat local. La d’una família amb un fill amb síndrome de Down, els pares del qual han decidit afrontar un repte esportiu en bicicleta unint Puigcerdà i Amsterdam per visibilitzar les dificultats que pateixen les persones amb aquesta afectació cromossòmica i, alhora, recaptar fons.
En Joan Cucurell i l’Anna Boces són els pares d’en Jan, un nen amb síndrome de Down. Els dos s’han adonat que a partir dels sis anys, el suport de la sanitat pública decau i comença una aventura a la recerca d’ajudes en institucions privades. «T’has d’espavilar, i no volem que això li passi a en Jan», ha remarcat en Joan. Els pares, que han obert un portal a Instagram sota el nom diariode.jan, expliquen que en Jan ha transformat la seva vida en un viatge inesperat ple de descobertes. Així, inspirat pel text del llibre Benvinguts a Holanda, el qual compara l’arribada d’un fill amb discapacitat amb un viatge no previst però ple de bellesa, ha decidit emprendre un repte simbòlic i personal: recórrer en bicicleta els més de 1.500 quilòmetres que separen fins a Amsterdam. Ho pensa fer en set etapes en les quals pedalarà uns 220 quilòmetres.
L’objectiu del viatge és doble. D’una banda, retre un homenatge al seu fill, que necessita suport terapèutic i educatiu especialitzat, i de l’altra, sensibilitzar sobre la importància de l’acceptació, la força i l’acompanyament. En aquesta línia, el pare reflexiona que per a ell arribar als Països Baixos és acceptar una nova realitat diferent, plena de bellesa. «En Jan ens ensenya a viure amb més calma, a valorar les petites coses i a estimar sense condicions», ha emfatitzat.
El trajecte fins a Amsterdam no serà només un repte físic, sinó també emocional. En Joan el defineix com una declaració d’amor, d’acceptació i de compromís envers el seu fill i totes les famílies que viuen situacions similars. Durant el recorregut rebrà el suport del seu pare, que el seguirà amb autocaravana, on dormiran.
Per donar més visibilitat a la causa, en Joan i l’Anna han iniciat una campanya d’informació i micromecenatge a les xarxes socials on expliquen la seva història i el significat del repte. Des d’aquestes plataformes conviden a col·laborar-hi, bé amb aportacions econòmiques, bé amb gestos de suport, amb la voluntat de generar consciència i d’ajudar a finançar les teràpies i necessitats d’en Jan.
Els pares d’en Jan han animat als cerdans i tothom qui ho vulgui a col·laborar amb la campanya fent donatius, ampliant el ressò de la campanya o fins i tot sumant-se al recorregut en bicicleta per trams, cosa que farà un familiar en el final del viatge. Les donacions es poden fer a través del portal de micromecenatge Kukumiku en l’apartat del projecte ‘Puigcedà Amsterdam para Jan’. En els primers dies de la campanya ja ha recaptat uns 7.000 euros i queda encara un mes de fons obert.
La sortida del repte, el dia cinc de setembre al matí des de la Plaça Santa Maria.
