Puigcerdà planta cara a l’abandonament animal: fins a 153 euros si no reculls la teva mascota
L’Ajuntament aprova una nova ordenança que estableix una tarifa de 153 euros si no es recull la mascota en vint dies i un termini de 30 per donar-la en adopció
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat una nova ordenança per regular la taxa de recollida d’animals de companyia perduts o abandonats. Així, aquesta ordenança te com a objectiu cobrir les despeses derivades d’aquesta recollia d’animals a fi efecte que no suposi un cost suplementari pel consistori. Alhora, la nova normativa municipal també regula com ha de ser la gestió d’aquesta recollida pel que fa la cura dels animals en base a la llei de benestar i el seu tractament veterinari fins que siguin recuperats pels seus propietaris.
L’ordenança estableix un preu de 76 euros per la gestió dels animals durant les primeres dotze hores, 153 euros si la recollida per part del propietari s’allarga durant vint dies i deu euros per dia o fracció en concepte de manutenció. A aquests preus caldrà sumar possibles operacions d’esterilització, els quals, en aquest aspecte, també aniran condicionats al pes de la mascota. Si l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de l’eutanàsia o incineració també caldrà pagar-los a part.
Així, l’Ajuntament donarà a partir d’ara vint dies de termini pels propietaris de mascotes que s’hagin perdut per recollir-les. Si transcorre aquest temps sense que ningú se n’hagi fet càrrec, el consistori tindrà potestat per cedir l’animal en adopció. En els casos en que els animals no portin xip, els propietaris tindran un termini de trenta dies per identificar-lo i fer-se’n càrrec de nou. En cas d’incompliment d’aquests pagaments, que s’hauran d’efectuar en el moment de la prestació del servei, l’ordenança també preveu un règim de recàrrecs. L’ordenança s’ha aprovat amb la unanimitat dels grups polítics atès que l’oposició, fins fa unes setmanes al govern, també l’ha considerat necessària.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026