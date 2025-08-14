Tres alumnes de les comarques gironines obtenen els Premis Extraordinaris de Batxillerat
El guardó proporciona diversos avantatges, com la gratuïtat de les taxes universitàries durant el primer curs de carrera
Tres alumnes gironins formen part del selecte grup que ha aconseguit els Premis Extraordinaris de Batxillerat que atorga el Departament d’Educació i Formació Professional. Així ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un reconeixement del Govern a l'excel·lència dels estudiants que han superat segon de batxillerat durant el curs 2024-2025 amb les millors qualificacions de Catalunya, i que s'han presentat a les proves per a l'obtenció del premi.
Maria Fernández Pastó, del Vedruna Palamós Xaloc, Maria Jambert Arnall, del Montessori-Palau de Girona, i Daniel Lustyuk, de l’Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, han estat els alumnes guardonats. Per accedir a les proves els alumnes han hagut de cursar i superat els dos cursos de batxillerat, finalitzant aquests estudis a Catalunya i tenint una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
El guardó proporciona avantatges econòmics com la gratuïtat de les taxes universitàries durant el primer curs de carrera, un curs ordinari gratuït en una escola oficial d'idiomes de Catalunya ol’estada d’una setmana en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès dels alumnes. També suposa un reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic i la possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat en cas que es convoquin.
441 alumnes presentats
Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat es van celebrar el passat 25 de juny en diferents centres educatius. A tot Catalunya s’hi van presentar un total de 441 alumnes i n'han obtingut el guardó 48 -dels quals 26 provenen de centres de titularitat pública i 22 de centres concertats o privats-.
L’examinació s’estructura en tres parts: la primera consisteix en un comentari crític sobre un tema d'interès general de la realitat social, històrica o cultural. En la segona l'alumne ha d'exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l'alumne en el batxillerat. I en la darrera prova cal respondre qüestions proposades sobre la matèria de modalitat que ha triat l'alumne en fer la inscripció, en funció de la modalitat de batxillerat cursada.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026