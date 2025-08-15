L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
També ha establert un nou protocol per evitar que els nous comerços incompleixin la retolació en català.
L’Ajuntament de Ripoll ha enviat una carta als comerciants del municipi per tal que facin un esforç per mantenir els establiments oberts durant els caps de setmana, especialment aquells en què hi ha activitats firals o esdeveniments rellevants. En el ple de juliol es va aprovar una pròrroga en la qualificació de Ripoll com a zona turística a efectes comercials, perllongant un estatus que es manté des de fa més de trenta anys, quan els 1994 es va aprovar per primera vegada. Malgrat la possibilitat de poder obrir diumenges i festius, la realitat comercial del municipi és molt més migrada, i són poques les botigues que en fan ús.
El consistori ha demanat aquesta empenta als botiguers locals, malgrat ser conscient que “pot representar una certa dificultat” però assenyalant que dinamitzar l’activitat comercial i fidelitzar nous clients “requereix l’esforç de tots”. A banda del Mercadal que es va celebrar durant el cap de setmana passat, també ha ampliat la demanda especialment al de final de setembre que coincidirà amb la Fira del Formatge i el Festival Inspira, i els dies 24, 25 i 26 d’octubre, quan es faci la fira Esotèric Shopping Night. La carta la signa l’alcaldessa Sílvia Orriols, afirmant que la implicació dels botiguers “és clau per convertir l’afluència de gent en una veritable oportunitat de negoci”.
Paral·lelament, el mateix Ajuntament de Ripoll ha establert un nou protocol per tal d’evitar que els nous comerços que s’obrin al municipi incompleixin la retolació en català. En els darrers mesos s’ha observat una tendència a inaugurar locals on el català queda exclòs del rètol. La mesura s’ha emprès “per garantir els drets lingüístics dels vilatans”.
La nau de l’antic Lidl és ara un basar oriental
D’altra banda, la nau de l’antic Lidl s’ha convertit des de fa unes setmanes en un basar oriental. El nou espai és a la zona d’Agafallops, a l’entrada sud del municipi, entre el centre comercial Esclat, una benzinera i el nou Lidl que ara fa un any s’hi va inaugurar. Durant l’últim any es va especular en l’ús que es donaria a aquest espai, que s’ha acabat convertint en el cinquè basar d’aquest tipus que conviuen a Ripoll.
