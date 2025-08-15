El primer dia de vaga del personal de terra de Ryanair passa desapercebut a l’Aeroport de Girona
UGT considera que hi ha hagut vulneració del dret de vaga i ho denunciarà a Inspecció de Treball i l'Audiència Nacional
L’inici de la vaga convocada pel personal d’Azul Handling, l’empresa de treballadors encarregats de gestionar els equipatges i subministraments dels avions de Ryanair, no s’ha fet notar a l’Aeroport de Girona-Costa Brava. Les sortides s’estan realitzant amb total normalitat i les arribades estan patint una demora d’uns minuts que entra dins de l’habitualitat tractant-se d’un dia festiu en 15 d’agost.
Tots els vols d’avui de Ryanair des de l’Aeroport de Girona eren a ciutats internacionals europees, on el govern espanyol ha fixat uns serveis mínims del 61%. Aquests serveis són del 35% per a vols a ciutats espanyoles i d’un 83% per trajectes a les Balears i Canàries.
La xifra del seguiment de la vaga, segons la UGT, és d’un 80%, però la sindical considera que als aeroports de Barcelona i Girona s'han programat vols protegits en les franges horàries en què s'ha previst la protesta, un fet que, asseguren, vulnera el dret a la vaga. Per això, ho denunciaran a Inspecció de Treball i a l'Audiència Nacional, ja que tenen constància que s'ha repetit en altres aeroports de l'Estat, entre els quals el de Madrid.
La vaga s’allargarà fins al desembre
La UGT és el sindicat que està liderant les protestes, convocades en el handling de Ryanair –operat per l’empresa Azul Handling, que és propietat de l’aerolínia irlandesa– des d’avui i fins diumenge 17 d’agost. Després seguirà tots els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges fins al 31 de desembre del 2025.
El sindicat considera que l'empresa Azul Handling ha boicotejat el dret dels seus treballadors a fer vaga, d'entrada amb el repartiment de les cartes de designació de funcions entre dues i tres hores abans de l'inici dels torns. A més, asseguren que s'han dut a terme canvis en els horaris dels treballadors amb l'objectiu de reforçar l'operativa en les franges horàries en què s'ha convocat la vaga.
«Ahir a la nit ens van entregar serveis mínims a partir de les 23.00 h, i fins a la mitjanit no ens van entregar al comitè de vaga el llistat de vols protegits i el personal que havia de formar part dels serveis mínims», destaca Josep Ramírez, responsable d'UGT del sector aeri. A tot això, s'hi suma el fet que l'empresa ha declarat com a protegits tots els vols que operen dins de la franja horària de la vaga, sense distingir allò que és essencial i allò que és imprescindible.
«Els vols protegits estan dintre de les franges de vaga, i poden fer qualsevol mena de vol, cosa que suposa rebentar la vaga», afegeix. És per aquest motiu que durant aquest divendres reuniran tota la informació relativa a les situacions que es puguin haver viscut als diferents aeroports del país per, dilluns mateix, denunciar-ho a Inspecció de Treball i a l'Audiència Nacional.
Entre les principals millores que reclamen els empleats d’Azul Handling hi ha la retirada de les sancions per negar-se a fer hores complementàries, la consolidació de jornada per al personal fix a temps parcial i el compliment íntegre del conveni sectorial, especialment pel que fa als plusos i garanties laborals. També exigeixen posar fi a les traves per reincorporar-se després d’una baixa mèdica i facilitar l’adaptació d’horaris per motius de conciliació familiar, unes condicions que, segons el sindicat, són imprescindibles per revertir la precarietat i la pressió laboral que denuncien.
