Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
Van alertar els Bombers que no duien ni aigua ni aliments
Els Bombers van haver de dur a terme un rescat durant la nit de dijous i la matinada de divendres per localitzar un grup de 12 excursionistes, entre els quals hi havia tres menors d’edat, que s’havien desorientat mentre feien una ruta per l’Alta Garrotxa.
L’avís va arribar al telèfon d’emergències 112 cap a un quart de dotze de la nit, i es van activar efectius del GRAE d’Olot i diverses dotacions del parc de Bombers de Figueres. En establir contacte amb el grup, els excursionistes van informar que no portaven provisions: ni aigua ni menjar. Havien sortit des de Sadernes amb l’objectiu d’arribar a Sant Aniol d’Aguja, però es van perdre a la zona d’Albanyà. A més, van comunicar que una de les persones havia patit una caiguda i s’havia fet mal al peu.
Cansament i deshidratats
Cap a tres quarts de dues de la matinada, els equips de rescat van localitzar el grup. Tots es trobaven sans i estalvis, tot i que presentaven signes de cansament i una lleu deshidratació, segons informen des del servei d’emergència. La persona ferida no va requerir assistència sanitària.
Els Bombers van acompanyar els excursionistes de tornada fins a Sadernes, on van arribar cap a les quatre de la matinada. Un cop van ser als vehicles amb què havien accedit a la zona, els Bombers van donar per finalitzat el servei i van tornar al parc.
