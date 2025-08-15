Set ferits en una col·lisió entre dos vehicles a Bolvir
Han topat en un encreuament de l'N-260
Una furgoneta i un turisme han col·lidit aquest divendres al migdia, cap a dos quarts de dues, en un encreuament de la carretera N-260 a l’altura del quilòmetre 182, al terme municipal de Bolvir.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
A conseqüència de l’accident, set persones han resultat ferides, totes amb lesions de caràcter lleu. Cap d’elles ha quedat atrapada dins dels vehicles. A la furgoneta hi viatjaven quatre persones, mentre que al turisme n’hi anaven tres.
El SEM ha atès els ferits al lloc de l’accident i ha traslladat dues persones a l’Hospital de la Cerdanya per rebre atenció mèdica, segons han informat els Bombers.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines