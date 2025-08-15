Tortellà tornarà a cremar amb una festa per recordar la resistència del poble durant la Tercera Guerra Carlina
La Crema era una festa popular que es va celebrar del 1877 fins al 1935 per commemorar la resistència del poble durant la Tercera Guerra Carlina. L’any 2023 els veïns la van recuperar i aquest mes se celebrarà la tercera edició.
L’agost del 1873, les tropes carlines van assetjar durant tres dies el poble de Tortellà. Davant l’atac, 42 voluntaris republicans van resistir tancats a l’església de Santa Maria, que van utilitzar com a fortí. En veure que no es rendirien, l’exèrcit, dirigit pel general Savalls, va saquejar i incendiar el poble en la seva retirada. Malgrat els danys materials, aquell episodi es va convertir en símbol d’orgull i identitat per als tortellanencs. Ara, més d’un segle i mig després, els veïns es preparen per tornar a encendre Tortellà amb la tercera edició de La Crema, una festa de foc que reviu aquells moments.
Entre 1877 i 1935 La Crema va ser una celebració popular per commemorar la resistència del poble davant l’atac carlí. La Guerra Civil i la dictadura franquista la van fer caure en l’oblit fins que, l’any 2023, coincidint amb el 150è aniversari dels fets, un grup d’amics i professionals del món de les arts escèniques del municipi va decidir recuperar-la. «Va sorgir de la voluntat popular», explica Josep Iglesias, membre de l’organització.
Per aconseguir una relectura acurada dels fets de 1873, compten amb l’assessorament dels historiadors Santi Soler, arxiver a l’Arxiu de Girona, i Lluís To, catedràtic d’Història de la Universitat de Girona. «Són veïns del poble i es van incorporar per tirar endavant el projecte i fer aquesta part més de documentació històrica», afegeix Iglesias.
La primera edició de La Crema, el 2023, va combinar trobades acadèmiques, exposicions i un espectacle de nova creació, que s’ha convertit en l’eix central de la festa i es repeteix cada any amb noves propostes. «És un espectacle de foc que porta a terme gent del poble, voluntaris que se sumen a la causa per reproduir aquestes hores tràgiques, per recordar l’efemèride. Serveix per recuperar la memòria històrica i reforçar l’esperit de comunitat i el sentiment de pertinença dels veïns», declara Iglesias. Per això els agradaria que La Crema es convertís en un referent entre les festes populars de nova creació: «des del principi ja hi havia la voluntat de consolidar-la, el que passa és que encara estem experimentant i a veure fins a on arribem».
La Crema 2025
Aquest 2025 la tercera edició se celebrarà el dissabte 23 d’agost a la plaça Mercat. Enguany, el guió és obra del dramaturg Carles Batlle, professor de l’Institut del Teatre de Barcelona i coneixedor de l’època, amb l’assessorament de Soler i To. La música també serà protagonista amb una formació de set músics que interpretaran en directe la banda sonora original composta pel tortellanenc Adrià Bauzó per al 150è aniversari dels fets. «Donarà a l’espectacle una força i una proximitat úniques, convertint el so en un autèntic fil conductor de la història», asseguren des de l’organització.
Una altra novetat destacada serà la presentació d’una escultura inèdita de l’artista Manel Solà: un cap de tord (aquest ocell apareix a l’escut de Tortellà i és un símbol de llibertat i arrelament al territori). «L’estructura la forma un entramat metàl·lic dissenyat per l’artista que serà recobert amb traces de vegetació seca per la gent del poble, a l’espera de convertir-les en cendres, metàfora de l’incendi i la vida efímera», enuncien des de La Crema. «És un espectacle de pura emoció. És un llaç amb la història d’una manera poètica, una nova festa de foc que ens descobreix la història de Tortellà. És una oportunitat per veure un espectacle que et vincula amb la memòria històrica d’un poble, a través de la poesia, la dansa i el foc», afegeix Iglesias.
Una de les antigues tradicions de La Crema era ballar una sardana encerclant l’església. Es tracta d’un costum que es va perdre durant anys, però que es va recuperar en l’edició del 2024 i aquest any tornarà a formar part del programa. La nit clourà a la mateixa plaça Mercat, amb servei de barra, música en directe i ball obert a tothom.
Una festa Km0
Iglesias destaca que es tracta d’una festa construïda «des del quilòmetre zero», amb la implicació directa de veïns de Tortellà i de municipis propers en totes les fases de l’espectacle: dramatúrgia, música, escultura, assessorament històric i fins i tot el disseny de la màscara del tord, ja convertides en un símbol de La Crema i dels voluntaris que van defensar Tortellà. «Hem creat un espectacle tradicional del segle XXI», conclou.
