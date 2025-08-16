La Costa Brava, epicentre del sector del joc a la província de Girona
Les comarques gironines tenen una sala de jocs per cada 32.100 habitants
En l’àmbit estatal, Catalunya és una de les comunitats autònomes on el sector del joc està més regulat i limitat
Entre casinos, bingos i salons, el sector del joc privat i presencial compta amb un total de 202 establiments a Catalunya, 26 dels quals es troben a la província de Girona. Amb els 834.683 habitants, això significa que, a les comarques gironines, hi ha un establiment de joc per cada 32.103 habitants.
Pel que fa a salons de joc, Catalunya en concentra 126. D’aquests, 15 es troben a la província de Girona, superant els 9 de la província de Lleida i els 13 de la província de Tarragona. Tanmateix, si observem només les quatre capitals, la ciutat de Girona és la que menys establiments comprèn, amb només un saló de joc; mentre que Tarragona en té 4, la ciutat de Lleida compta amb 7 dels 9 salons que hi ha a la seva respectiva província i, Barcelona, lidera la classificació amb 35.
Quant a les sales de bingo, a Catalunya n’hi ha 72 i la província de Girona és la tercera que més en concentra. En té 9, tres menys que les 12 de Tarragona, però per sobre les 5 de la província de Lleida. Les altres 47 es troben a la província barcelonina. Si ens fixem en les capitals, Girona comparteix posició amb Tarragona, amb dos locals de bingo cada una. Per sobre, la ciutat de Lleida concentra 3 de les 4 sales de bingo de la seva província i la capital catalana en reuneix 15.
Amb els casinos, però, el paradigma canvia i Girona es converteix en la província que més n'acull. La diferència dels casinos respecte als salons de joc i als bingos és que són els únics establiments on pot haver-hi crupier amb apostes en jocs de cartes com el pòquer o el Black jack i joc de ruleta. A Catalunya hi ha 4 casinos i, la meitat, es troben a Girona. Així, tenim el Casino Barcelona, el Casino Tarragona, el Casino Castell de Peralada i el Gran Casino Costa Brava. S'observa que, tot i que la província de Girona compta amb dos casinos, aquests no han optat per instal·lar-se a la capital, com passa a Tarragona i Barcelona, sinó que els establiments han arrelat en altres llocs turístics de les comarques.
Mercat català
A juny de 2025, a Catalunya hi ha un total de 202 salons de joc, sales de bingo i casinos, 199 si tenim en compte que hi ha tres sales de bingo amb autorització d’instal·lació pendents de sol·licitar el permís d’obertura, una d’elles la de Figueres. L’any 2023, eren 191 establiments, per tant, en menys de dos anys, s’han sumat onze sales de joc i apostes en viu. De fet, se n’han sumat 12, ja que l’any 2023 Catalunya aforava 60 sales de bingo i, actualment, n'acull 72. Tanmateix, aquest temps ha vist el tancament d’un dels salons de jocs, que han passat de ser 127 el 2023 a 126.
De l'anàlisi geogràfica de les dades se’n desprèn que, les zones turístiques, així com l’àmbit metropolità -les poblacions més grans de cada província o comarca- són les zones que concentren el nombre més gran d’establiments dedicats al joc, sent Barcelona, l’epicentre d’aquest sector.
Més enllà de la capital catalana, els salons es concentren en les zones més turístiques del litoral català i en especial a la zona del Maresme, el Baix Empordà i la Selva. Aquí en destaca el municipi de Lloret de Mar, on hi ha un casino i quatre salons de joc a poc més de vint minuts a peu de distància. També és notable el fet que, a Platja d’Aro, hi ha un saló de jocs i un bingo.
Un altre cas remarcable a Girona de concentració d'establiments és el de la Jonquera. La localitat fronterera, de 3.400 habitants, té dins del seu nucli tres salons de joc i un bingo. Un d’aquests salons s’ubica al Centre Comercial Gran Jonquera i, els altres dos, així com el bingo, es troben en el polígon industrial que envolta el centre comercial.
Pel que fa al joc privat presencial, Catalunya va jugar, l’any 2023, 243 milions d’euros de joc real. El joc real és la diferència entre les quantitats jugades i els premis repartits (Joc real (€) = quantitats jugades - premis). D’aquests diners, 103 milions es van jugar als casinos i les seves màquines, 102 milions als bingos i les seves màquines i 38 milions en salons de joc. Aquests resultats no comprenen els diners jugats en màquines escurabutxaques instal·lades en negocis del sector de l’hostaleria.
El control del joc
La principal companyia del sector del joc a Catalunya és Cirsa Gaming Corporation i totes les empreses i societats que se'n desprenen. Cirsa forma part del fons d’inversió Blackstone, el qual va adquirir la companyia l’any 2018, comprant-la a l’empresari Manuel Lao Hernández i la seva família. En el moment de l’adquisició per part del fons nord-americà, Cirsa comptava amb 147 casinos escampats per tot el món, 178 salons de joc, més de 75.000 màquines recreatives en bars i casinos i 70 bingos.
L’entramat societari de Cirsa inclou des d’empreses que controlen diversos locals, fins a societats limitades que gestionen un únic establiment. Si bé Cirsa controla la major part dels salons i bingos, el negoci dels casinos a Catalunya ha estat, històricament, en mans d’una nissaga de la burgesia catalana: el Grup Peralada, de la família Suqué Mateu. El Grup Peralada gestiona avui els casinos de Barcelona, Tarragona i el del castell de Peralada a través de societats limitades que porten el mateix nom del casino. El quart casino català, el de Lloret, està en mans de Cirsa.
La legislació del joc a Catalunya, a part de limitar el nombre de llicències, també estipula una sèrie de normatives a complir sobre el tipus de màquines d’atzar que hi poden operar, els horaris, la presència de menors dins l’establiment o l’entrada als locals de persones inscrites en el registre de prohibits, bé perquè s’hi han autoprohibit l’entrada, o bé perquè així ho ha establert una resolució judicial o una sanció administrativa.
L’exemple de Barcelona
Barcelona concentra la majoria dels establiments del sector del joc a Catalunya. Té 1 casino, 15 bingos i 35 salons. Per aquest motiu, l’any 2021, durant el mandat d’Ada Colau, l’Ajuntament va aprovar un Pla Especial Urbanístic que pretenia frenar la proliferació d'aquests negocis amb certes restriccions enfocades a reduir el nombre de locals de joc i limitar la seva ubicació per tal de protegir infants i col·lectius vulnerables.
Aquest passat juliol, però, el Tribunal Suprem va anul·lar els principals articles d’aquest Pla Especial Urbanístic. La sentència anul·la parcialment el pla, tombant, concretament, els articles que prohibien obrir establiments de joc a menys de 800 metres de centres educatius i 450 metres d’espais sensibles com centres sanitaris o equipaments per a joves.
Tot i això, el govern actual de Jaume Collboni va expressar que comparteix els objectius del pla elaborat el 2021 i que treballarà per redactar i aprovar una nova regulació que compti amb totes les garanties legals. Per evitar un «buit normatiu», l’Ajuntament va anunciar la suspensió immediata de les llicències per a la implementació de nous locals de joc durant un any, prorrogable a un segon, mentre redacta una nova normativa que permeti mantenir les restriccions vigents, amb l’objectiu de protegir infants i col·lectius vulnerables.
El Suprem reconeix que el consistori té plena legitimitat per regular urbanísticament les condicions d'implantació d'aquests locals, però recorda que les limitacions han de ser justificades, proporcionades i han de respectar els principis de la llibertat d’establiment i el lliure mercat, argument que ha utilitzat per anul·lar els articles del pla urbanístic.
El Pla Urbanístic aprovat l’any 2021 estava donant els seus fruits, ja que, l’any 2023, el consistori de BComú i PSC presumia d'haver aconseguit frenar l'obertura de més sales, sense arribar a la reducció inicialment pretesa. El creixement zero dels negocis barcelonins contrastava molt amb la dinàmica contrària a Madrid, on havien obert mig centenar de locals en tres anys i ja n'hi havia 428.
La resta de l’Estat
Dins el marc estatal, si bé Catalunya és una de les comunitats autònomes on el sector del joc està més regulat i hi ha menys llicències per a salons i cases d’apostes, pel que fa als casinos, és la quarta comunitat que més en té, per sota de Castella – la Manxa (10), Canàries (9) i Andalusia (6).
L’any 2023 Catalunya ocupava l’últim lloc en el rànquing de comunitats autònomes en nombre d’establiments de joc per cada 100.000 habitants, amb una ràtio de 2,4, molt per sota de la mitjana espanyola que era de 8,9. En aquell moment, amb 191 establiments, Catalunya també se situava per sota la mitjana estatal de 225 locals per comunitat autònoma.
L'anuari del joc a Espanya del 2024, publicat pel Consejo Empresarial del Juego, marca el nombre de clients anual arreu del país en 6,2 milions, i apunta el total de joc real en 4.629 milions d’euros jugats. També calculava que aquest sector va produir 44.387 llocs de treball al llarg de l’any.
Addiccions al joc
Segons dades de l’Observatori Català de Drogues i Addiccions Comportamentals de la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques (SGAVIH) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’any 2023 es va assolir un màxim històric de tractaments per addiccions a Catalunya, arribant a un total de 15.734 inicis de tractament. D’aquests, 953 van ser inicis de tractament per addiccions comportamentals, aquells trastorns que apareixen quan la persona desenvolupa dependència a una activitat diferent del consum de substàncies, com podria ser el joc, els videojocs o les compres.
El 76% d’inicis de tractament per addiccions comportamentals, 723 casos, van ser per jocs d’apostes, seguits en segon lloc i a gran distància pels videojocs, amb un 8%, 77 episodis. Les màquines escurabutxaques van ser amb molta diferència la tipologia de joc que va generar més demanda de tractament per jocs d’apostes en ambdós sexes.
Les xifres evidencien una preeminència d’homes en aquest tipus d'addiccions, amb un 85% dels casos totals. El joc d’apostes va ser la principal causa d’inici de tractament en els homes, aplegant un 80% de les intervencions. Els homes de 18 a 25 anys van representar ja un 20% de les demandes de tractament per joc d’apostes. Un 40% estaven entre els 30 i els 50 anys.
En el cas de les dones, amb números més baixos, un 56% d’inicis van ser per jocs d’apostes, amb 81 casos. En segona posició, amb un 17%, l'addicció a les compres, amb 25 casos.
Pel que fa a estudis, un 50% de les dones i el 30% dels homes no tenien estudis o tenien estudis primaris. Un 68% de dones i un 57% d’homes presentaven factors de risc psicològic i el 42% de les dones i el 24% dels homes, un diagnòstic de salut mental. Només el 10% dels inicis va ser derivat des de serveis sanitaris.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines