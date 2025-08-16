La Jonquera és el municipi de Catalunya amb una ràtio més alta de màquines escurabutxaques per habitant
A Catalunya hi ha 28.000 escurabutxaques instal·lades en un de cada tres locals d’hostaleria, concentrant-se, en grau més alt, en aquelles poblacions amb rendes més baixes
Pau Cortina (ACN)
Catalunya té una mica més de 28.000 màquines escurabutxaques instal·lades en establiments d’hostaleria, segons dades del Departament d’Economia i Finances de l’any 2024. De tots els municipis catalans, el que té una ràtio més alta de màquines per cada 10.000 habitants, és precisament la Jonquera, una població que concentra, respecte a la seva dimensió, un gran nombre de salons de joc. La resta de la Costa Brava també destaca per la seva presència de màquines escurabutxaques.
A escala catalana, l’oferta segueix per sota del nivell d’abans de la pandèmia i van baixant els establiments on se’n poden trobar, però, així i tot, encara hi ha 15.502 bars i restaurants amb almenys una d’aquestes màquines, un 33,6% dels establiments que tenen llicència per tenir-ne. Per tant, es pot jugar a jocs d’atzar amb premi limitat en 1 de cada 3 d’aquests locals de restauració de Catalunya. Un percentatge elevat que, tanmateix, fa 10 anys ho era molt més: es podia jugar a 19.042 locals, un 44% dels establiments. El metge psiquiatre especialista en addiccions Josep Maria Fàbregas, director d’un centre d’investigació i tractament d’addiccions a Dosrius, corrobora que la situació econòmica de la persona «influeix molt en l'addicció» a les màquines, i lamenta la manca de «restriccions» ni controls en l’hostaleria.
Pel que fa al nombre de màquines, a finals del 2024 hi havia registrades 28.150 màquines instal·lades (més gairebé 4.000 més en situació de ‘suspensió temporal’, i 168 d’embargades), que, en total, sumen unes 3.000 menys que les instal·lades ara fa una dècada, un 10% menys.
Ràtio per habitants
Dos de cada tres municipis catalans tenen algun establiment amb almenys una màquina escurabutxaques. Això són 600 municipis, de totes dimensions i repartits per tota la geografia catalana. Les dades de la Direcció General de Tributs i Joc, permeten saber quina és la ràtio de màquines escurabutxaques per 10.000 habitants en aquells municipis amb més de 1.000 habitants.
Així, la localitat fronterera de la Jonquera, es converteix en el municipi amb una ràtio més alta de màquines escurabutxaques per cada 10.000 habitants de tota Catalunya, amb 104,1 dispositius repartits en 35 establiments, molt per sobre del segon municipi de la llista. Dins de la província, i també a escala catalana, la Costa Brava és una de les zones amb les ràtios més altes. Des de Castelló d'Empúries, amb una ràtio de 48,6 màquines per 10.000 habitants, Sant Pere Pescador amb una ràtio de 31,7 o Tossa de Mar, amb 28,8, els municipis gironins de costa conformen un dels sectors amb més màquines. Altres exemples són L’Escala (26,3), Roses (26,2), Lloret de Mar (25,6), Castell d’Aro / Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols (22,7), Palamós (22), Blanes (21,7) o, malgrat no ser de costa, la capital de l’Alt Empordà, Figueres, amb una ràtio de 27,7 màquines escurabutxaques per cada 10.000 habitants.
Fora de la Costa Brava, a les comarques de Girona destacat també una segona ciutat fronterera, Puigcerdà, que, amb un total de 30 establiments que compten amb màquines escurabutxaques, la ràtio per cada 10.000 habitants és de 29,9.
Pel que fa a la resta de Catalunya, l’àrea metropolitana de Barcelona és un altre dels punts càndids que concentra més màquines escurabutxaques en relació amb el seu nombre d’habitants. El municipi de la Llagosta té una ràtio de 33,7, Sant Adrià del Besòs (35,7), el Prat de Llobregat (26,7), Santa Coloma de Gramenet (25,5), Cornellà de Llobregat (25,3) o Montcada i Reixac (24,8). Ja més lluny de la capital catalana, destaca el cas de Monistrol de Montserrat que té una ràtio de 28,2 màquines escurabutxaques.
També ressalta la costa tarragonina, amb municipis com Vila-seca, on la ràtio és de 35,7 màquines, Torredembarra, (27,3), Mont-roig del Camp (23,3) o Salou, amb una ràtio de 20,4. A Lleida, en destaquen els municipis més grans de la zona pirinenca de la província: Tremp, amb una ràtio de 39,6 màquines per cada 10.000 habitants, i la Seu d’Urgell, amb una ràtio de 33,7 màquines.
Finalment, pel que fa a les 4 capitals catalanes, Lleida és la que concentra una ràtio de màquines escurabutxaques més alta, amb 26,9 màquines per 10.000 habitants. La segueixen Tarragona, amb 23 màquines, Girona amb una ràtio de 22,4 i, en darrera posició, Barcelona, amb 17,1 màquines per cada 10.000 habitants.
Més oferta de joc en entorns amb menys renda
Les dades mostren que dels 600 municipis catalans que tenen establiments amb màquines escurabutxaques, en aquells amb les rendes per sota de la mitjana, l’oferta és un 40% superior a la dels municipis més benestants. És a dir, en general, en aquells municipis de més de 1.000 habitants amb una renda bruta superior, hi ha menys proporció de bars i restaurants amb aquesta oferta de joc, i viceversa.
De fet, en conjunt, els municipis de més de 1.000 habitants amb rendes per sota de la mitjana de Catalunya -que l’any 2022 era de 19.140 €-, tenen 21,5 bars amb màquines escurabutxaques per cada 10.000 habitants, mentre que la ràtio en municipis situats per sobre de la mitjana d’ingressos baixa fins a 15 establiments, un 40% menys.
El doctor Fàbregas corrobora que la situació econòmica de la persona «influeix molt» en el cas de l'addicció a les màquines escurabutxaques, ja que «el premi pesa». El fet que el premi sigui immediat i que sigui proporcionalment alt explica que, en unes zones més desfavorides, «la possibilitat de crear aquesta relació entre ingressos baixos i més oferta de joc sigui molt més alta», argumenta.
«El seu nom és absolutament indicat: escurabutxaques. No són màquines de qui va amb un maletí, sinó del que queda al fons de l'americana o del pantaló, del canvi que et donen quan has pagat una consumició», resumeix el psicòleg.
Menys barri i més joc en línia
Segons l'Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives de Catalunya (Andemar), la reducció de locals i de màquines respon a una progressiva transformació del sector de la restauració, és a dir, a la proliferació d’establiments especialitzats, com cafeteries o vinoteques, en detriment dels «bars de barri», aquells on més habitualment s’instal·len aquest tipus de dispositius.
I això que, com recorda el president de l’entitat Carlos Duelo, les màquines segueixen sent «una peça important dins de l’economia d’aquests establiments». Tant Duelo com Fàbregas apunten també a l’auge del joc en línia, tant entre els joves com en altres capes de la societat, per ajudar a entendre el lleuger retrocés del joc presencial en locals de restauració.
«Una petita part de persones poden tenir addicció»
La prevalença del joc en màquines d’atzar a Espanya, no només en bars, de les persones d’entre 15 i 64 anys que han jugat els últims 12 mesos l’any 2024 és d’un 3,6% de la societat, el 7,2% en línia, segons el darrer informe sobre trastorns comportamentals del Ministeri de Sanitat. Entre els que juguen, el joc problemàtic o addictiu n’afecta un de cada cinc, un 22%, segons el mateix estudi.
Des d’Andemar entenen que aquesta «petita part de persones que poden tenir addicció» al joc presencial no requereixen més restriccions en l’àmbit dels establiments de restauració. «Per què? El mercat ja està regulat i és súper madur, les màquines a l'hostaleria estan baixant i això no és per cap norma sinó perquè el mateix mercat està portant a aquesta situació», defensa el també president de la Confederació Espanyola d’Empresaris del Joc (COFAR) i director de relacions institucionals de la gran empresa espanyola del joc, CIRSA, que cotitza a la borsa des del mes de juliol d’enguany.
Ara bé, Carlos Duelo afegeix que són «tremendament conscients i responsables» de la seva activitat, i de fet, discrepa del psicòleg Fàbregas en la idea que no hi ha «control» del joc en els establiments de restauració. Segons explica Duelo, als restauradors se’ls fan «formacions» amb un programa estatal per explicar «les bàsiques del joc responsable» amb informació per ajudar la persona que es detecti que pot tenir un problema amb el joc.
«Moltes màquines»
Per Josep Maria Fàbregas això és del tot insuficient. «Les màquines sempre hi són, tenen colors, músiques i dissenys atractius, i per a les persones amb dificultat pel control, són com unir la fam i les ganes de menjar», reflexiona.
«150.000 màquines a tota Espanya, i prop de 30.000 a Catalunya, són moltes màquines», reitera el doctor. «És un estímul molt potent, molt constant i a més sense control». Perquè l’autorestricció, el registre públic d’autoprohibició, «serveix a les sales, als casinos, fins i tot a internet, però als bars absolutament cap control, al contrari, part dels beneficis de la màquina va a l’establiment, i per tan poc interès tenen en restringir-ne l’accés», assegura.
El 60% de la recaptació
El joc privat continua representant una important font d’ingressos per a les arques de la Generalitat. Els tributs sobre el joc i el joc en línia van representar a l’administració catalana una recaptació de 233,4 milions d’euros l’any 2024, dels quals el 60% provenen de les màquines recreatives d'atzar, sumant les instal·lades en bars i restaurants i en casinos i sales recreatives. Després del sostrac de la pandèmia, els ingressos per recaptació dels tributs al joc han anat remuntant, però de moment no a nivells de l’any 2019, quan el total va ascendir a 252,6 milions d’euros.
D’altra banda, una prova de l’auge del joc en línia els darrers anys, en detriment d’altres opcions presencials, és que mentre l’increment de la recaptació en conjunt va ser de tot just un 0,4% interanual, els ingressos per l’impost sobre el joc en línia van créixer més d’un 9%, i són ja la tercera font d’ingressos per darrere de màquines escurabutxaques i bingos.
