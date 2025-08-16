L’Espai Gironès esdevé un refugi climàtic en plena onada de calor
Famílies, turistes i gent gran omplen el centre comercial buscant alleujament davant la calor sufocant
Girona
Enmig de l’onada de calor que ha disparat els termòmetres a les comarques gironines, els centres comercials s’han convertit en un dels principals refugis per a veïns i turistes. Aquesta tarda, l’Espai Gironès bullia de moviment: famílies amb nadons, gent gran amb ventalls i ampolles d’aigua freda o visitants carregats de bosses recorrien els passadissos buscant una estona d’alleujament davant la calor sufocant.
Mercè Garcia, de Santa Maria d’Oló, havia anat a passar el dia amb uns amics. “Pensàvem que aquí estaríem més fresquets i, tot i que millor que al carrer sí que s’hi està, déu-n'hi-do la calor que fa”, explicava asseguda en un dels sofàs de l’Espai Gironès, amb el ventall que li havien regalat al bufet lliure on han dinat.
Per a Florencio, el centre comercial també oferia una solució pràctica: “tinc una sogra amb dificultats de mobilitat, i per això hem decidit venir al centre comercial, a més de la calor que fa fora. Crec que el 90% de la gent que està aquí és per la calor”.
En altres casos, trobar un indret fresc era gairebé una necessitat, sobretot per a les famílies amb nadons. És el cas de Mònica Prades i el grup amb què anava, que han optat per l’Espai Gironès per aquest motiu. En un altre moment potser s’haurien plantejat fer un passeig pel centre de la ciutat, però amb el nadó no. “Hem dinat, hem fet quatre compres i ara estem passejant”. Tot i això, Prades lamentava que a l’interior continuava fent molta calor.
Els turistes tampoc s'han escapat i també han estat buscant refugis climàtics. Friya, una jove neerlandesa, que només passava avui per Girona, ha reconegut que la calor ha alterat els seus plans: “volia anar a comprar, però és cert que la calor m’ha condicionat a venir aquí”. Una situació semblant ha viscut la també neerlandesa Brenda Kramer, de vacances amb la seva família a Platja d’Aro. “Fa massa calor, per això fem un dia de platja o piscina i l’endemà busquem alguna cosa en espais interiors”, explicava. Avui tocava interior, “hem vingut perquè aquest centre comercial té sostre i s’hi està bé”.
