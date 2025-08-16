Les temperatures superen els 40ºC a l'Alt Empordà
L’onada de calor ha deixat avui màximes superiors als 40 graus en diferents municipis de l’Alt Empordà com Cabanes (40,7ºC), Espolla (40,6ºC), Castelló d’Empúries (40,3ºC) -la temperautra més alta registrada per l'estació meteorològica en aquest municipi- i Figueres (40,2ºC). En altres comarques, tot i que les temperatures no han arribat als 40 graus, s'hi han aproximat: a l'Aeroport de Girona s'ha arribat als 39,9ºC, seguit per Santa Coloma de Farners (39,8ºC), Girona (39,3ºC), el Pantà de Darnius (39,3ºC), Banyoles (39,2%) i Anglès (39,2ºC).
Les autoritats mantenen l’alerta per calor i es preveu que demà les temperatures tocaran sostre: bona part de les comarques gironines estaran entre les més afectades, en especial l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany, on es tornaran a superar els 40ºC. De cara el dilluns vinent s’espera que les temperatures baixin progressivament.
Màximes a Catalunya
La temperatura més alta d'aquest dissabte a Catalunya s'ha registrat a Benissanet (Ribera d'Ebre) amb 43,8ºC. L'onada de calor que pateix el país s'ha notat especialment al sud i, concretament, a l'interior de les Terres de l'Ebre, que han tingut els valors més elevats, per damunt dels 40ºC de forma generalitzada. A Vinebre, s'ha arribat als 42,9ºC i al Masroig i a Torroja del Priorat s'han assolit 42,3ºC. Tot plegat la vigília del que ha de ser la pitjor jornada de l'onada de calor. Protecció Civil preveu que s'arribi als 44ºC al sud de Catalunya.
Fora de les Terres de l'Ebre, destaquen els 41,1ºC que s'han sofert a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), un dels valors més elevats del dia. També han superat els 41ºC Falset (41,5ºC), el Montmell (41,2ºC) i Aldover (41,1ºC). L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona ha arribat fins als 38,7ºC aquest dissabte, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els termòmetres també s'han disparat a la muntanya amb valors com els 39,2ºC d'Organyà (Alt Urgell) i els 39,0ºC d'Oliana, mentre que a Ponent s'han fregat els 40ºC a pràcticament arreu.
Les altes temperatures han provocat el tancament de nou espais naturals per l'alt risc d'incendi i la prohibició de fer certes activitats a l'aire lliure. Segons ha explicat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, les restriccions s'allargaran almenys fins diumenge, que es preveu que sigui el dia de màxim perill.
En canvi, pel que fa a les mínimes, s'han observat a Das (Cerdanya), amb 8,6ºC; el Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb 9ºC; i Prades (Baix Camp), amb 10,7ºC. Són temperatures registrades de matinada.
Diumenge serà "el pitjor dia" de l'onada de calor
Solé, ha alertat que diumenge serà "el pitjor dia" de l'onada de calor que pateix Catalunya amb temperatures que poden arribar als 44ºC al sud. Solé ha advertit que hi haurà calor "generalitzada" i "forta" diumenge. "Serà d'un nivell 6 de 6", ha dit, acompanyada de nits també molt caloroses "no només al litoral". Per això ha demanat precaució, evitar exposar-se al sol i hidratar-se.
"Anem molta cura de no estar sota de la insolació del sol, les activitats físiques intentem limitar-les el màxim possible, sobretot el que resta avui de dia i demà, que seran els dies més complicats", ha demanat. També ha fet una crida a assegurar-se que les persones grans, les malaltes i els infants beguin prou aigua. "En cas que tinguéssim alguna incidència o pensem que algú pot necessitar una assistència mèdica, sobretot truquem al 112, demanem aquesta assistència mèdica i passem demà el dia d'aquesta manera, evitant el sol, evitant les activitats fortes, hidratant-nos i, sobretot, també tenint aquesta vigilància per a les persones vulnerables", ha afegit.
La intensitat de la calor farà mantenir les actuals mesures de prevenció, com el tancament de diversos espais naturals del país i l'estat d'alerta per risc d'incendis. De fet, a banda de més calor es preveu que diumenge bufi més vent, la qual cosa afavoreix la propagació d'incendis forestals. És per això que cal evitar iniciar cap foc, suspendre activitats susceptibles de provocar-ne un i estar vigilants en cas de detectar alguna columna de fum. "Com més aviat puguin actuar els operatius, millor solució pot tenir aquell incendi", ha subratllat.
Pel que fa al tancament d'espais naturals, ha assenyalat que es fa no només per evitar-hi incendis sinó per no haver de rescatar persones que s'hi puguin trobar en cas que s'hi origini un foc. "Per un cantó seria un perill per a ells, perquè haurien d'afrontar aquella situació, i per l'altre també els operatius haurien d'estar fent el rescat d'aquestes persones i potser no podrien fer tasques d'extinció, que seria el que en aquell moment haurien de ser el més convenient", ha afirmat.
Els Agents Rurals preveuen que el perill extrem d'incendi s'estengui a 133 municipis de 13 comarques aquest diumenge. Dissabte eren 126. Estaran al nivell 4 del Pla Alfa municipis de l' Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta. També es manté en alerta el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).
A més, el Comitè Tècnic del pla Infocat es reunirà diumenge amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. Faran seguiment de les alertes i es valorarà la necessitat de noves mesures i l'efectivitat de les presents.
La previsió és que l'onada de calor vagi amainant a partir de dilluns i que dimecres baixin les temperatures i hi hagi tempestes. Solé ha advertit que aquest canvi de temps pot provocar patacs d'aigua. "Siguem també prudents quan arribin", ha reclamat.
El Servei Meteorològic de Catalunya restringeix l'episodi de calor a les comarques de Ponent de cara a dilluns amb l'estimació que dimarts comenci un canvi de temps amb les primeres precipitacions. Solé, però, ha indicat que "no seria una baixada molt brusca de temperatures", sinó que "s'ajustaria més a la temperatura mitjana d'aquesta època de l'any".
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Bloquegen l'accés a les barques a Cala del Vedell de Mont-ras com a protesta
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines