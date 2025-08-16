Tres rescats en tres hores a Queralbs
Dues dones accidentades i una família desorientada, protagonistes dels salvaments de muntanya
Els Bombers han dut a terme tres rescats en només tres hores aquest dissabte al matí a la zona de Queralbs.
El primer avís s’ha rebut cap a tres quarts de nou del matí, quan una dona de 40 anys, s’ha torçat el turmell i no podia continuar la ruta. Els fets han passat a prop del refugi de Coma de Vaca. Fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter dels Bombers amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un metge del SEM. La dona ha estat immobilitzada, atesa in situ i donada d’alta al mateix lloc.
Pocs minuts després, els Bombers han rebut un segon avís, aquesta vegada d’una família desorientada a la zona de la Vall de Coma de Vaca. Els equips de rescat han aprofitat el mateix operatiu per localitzar-los i acompanyar-los. Cap membre del grup ha resultat ferit, indiquen els Bombers.
El tercer rescat ha tingut lloc poc després de tres quarts de dotze del migdia, quan una dona de 52 anys ha patit una possible fractura al peroné mentre feia una excursió per la zona. Els Bombers l’han estabilitzada i traslladada mitjançant gruatge fins a l’helicòpter, que l’ha transportada fins a una ambulància del SEM. Posteriorment, ha estat evacuada a un centre sanitari.
