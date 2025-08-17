Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
L’increment és d’un 44,6% des de l'any 2.000, el que es tradueix a 107.032 habitants
Joana Amat
La població de les capitals de província espanyoles ha crescut en el que portem de segle poc més de la meitat que la del conjunt d'Espanya. Mentre que el creixement demogràfic espanyol se situa a un 20,1%, les dades en les capitals de província freguen el 12%.
De les 65 ciutats amb més de 100.000 habitants, la capital de província que mostra un major creixement de tot l’estat és Girona. La seva població ha augmentat més d'un 45% en el que portem de segle, passant de 73.637 habitants l'any 2000 a més de 107.000 en el padró de 2024. Bona part d'aquest creixement es deu a l'arribada de persones que no han nascut a la ciutat.
La població de Girona nascuda a la província de Girona ha caigut fins al 49,9% del total, segons dades del padró a 1 de gener del 2025 analitzades per l'ACN. És el primer cop que els originaris de les comarques gironines no són majoria, com a mínim des de l'inici de la sèrie, el 2005. En l'última dècada, el percentatge ha caigut més de cinc punts i, de fet, des del 2022 ha davallat tres punts. Els nascuts a la pròpia ciutat també toquen fons fins al 35,8% de la població. Alhora, els empadronats nascuts a l'estranger continuen creixent i estan al llindar del 30%. De fet, en els últims anys, l'augment poblacional s'explica gairebé exclusivament per l'increment de persones nascudes a l'estranger. Si bé el 2022 aquesta comunitat era d'unes 26.000 persones, ara ja arriba a les 32.706, passant així d'un 25,7% a un 29,9% del total. En el mateix període, els nascuts a l'Estat només van augmentar en 237 persones fins als 76.587.
Les 37 capitals de província, més Ceuta i Melilla, que han vist augmentada la seva població han sumat en conjunt 1.801.503 nous habitants. Mentre que les 13 que n’han perdut reuneixen un decreixement de més de 140.000 residents.
Entre les primeres, les que més han crescut en termes relatius han sigut Girona (44,6 %), Guadalajara (37,5 %), Múrcia (32,1 %) i Palma (31,2 %). I prop del 30 % d’augment, s’han quedat Melilla (29,8 %), Alacant (29,5 %) i Lleida (29,1 %).
També han superat la mitjana de creixement les capitals de província de Vitoria-Gasteiz (18,4 %), Logronyo (17,4 %), Conca (17,4 %), Càceres (17,3 %), Albacete (16,3 %), Saragossa (14,3 %), Pamplona (14,0 %), Barcelona (12,7 %) i Lugo (12,6 %).
No tan lluny de la mitjana han estat els increments de València (11,5 %), Màlaga (11,4 %), Badajoz (11,0 %), Ceuta (10,6 %), Pontevedra (10,5 %), Oviedo (9,8 %) i Burgos (8,1 %).
La població també augmenta en altres ciutats que no són capital
Per sobre la mitjana no de les capitals, sinó del conjunt del país (20,1 %), ha pujat també la població a Castelló de la Plana (26,4 %), Toledo (25,9 %), Ciudad Real (25,6 %), Tarragona (23,6 %) i Àvila (23,6 %). Lleugerment per sota hi ha casos com: Osca (19,7 %), Terol (19,6 %), Almeria (19,5 %), Sòria (19,3 %) i Madrid (18,7 %).
Ara bé, en xifres absolutes, les que més veïns han guanyat en el que portem de segle ha sigut Madrid (539.556), Barcelona (189.942), Múrcia (114.816) i Palma (104.309)
Les que perden població
D’altra banda, una de cada quatre capitals ha reduït la població. Entre les 13 capitals de província que han perdut habitants des de l’inici del segle hi ha sis de les nou de Castella i Lleó (totes excepte Burgos, Ávila y Soria) i tres d’Andalusia (Cadis, Sevilla i Granada).
Estan encapçalades per Cadis, que ha perdut més d’un 20% dels habitants. Darrere seu hi trobem les ciutats de: Lleó (11,0 %), Salamanca (8,9 %), Zamora (8,7 %), Valladolid (6,1 %), Santander (5,8 %), Palencia (5,0 %), Segovia (4,9 %), Granada (4,5 %), Ourense (3,6 %), Santa Cruz de Tenerife (2,2 %) i Sevilla i Bilbao (2,0 % en amdues). Aquestes xifres no són siempre acceptades pels ajuntaments, com passa en el cas de Sevilla. Segons el consistori, tindria uns 10.000 habitants més.
Viure a capitals de província, una tendència a la baixa
El profesor investigador Miguel González-Leonardo, adverteix de fa anys d’un "declivi demogràfic i envelliment" a les capitals de província. La comparació de l’últim padró municipal, que recull dades de l’1 de gener de 2024 i les corresponents a l’1 de gener del 2000, revela una tendència a la baixa. Mostra que dels 8.149.513 habitants en què ha crescut la població d’Espanya en aquests anys, només el 20 % resideixen a les capitals de província. González va escriure a Cuadernos Geográficos ara fa tres anys que en algunes capitals s’observava ja un notable envelliment i un descens important de les generacions en edat reproductiva. Explicava que, a diferència d’etapes anteriors en què els processos de suburbanització van ser el factor dominant en la pèrdua d'habitants, ja fa uns anys que moltes capitals reben una escassa aportació de població provinent del medi rural i un contingent limitat d’estrangers.
