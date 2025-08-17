Girona, sisena província amb més detinguts per gihadisme a tot Espanya
Les comarques gironines acumulen 33 arrestats en 21 operacions des de l’any 2012
Catalunya es manté com l’epicentre de les detencions amb el 28,7% de l’Estat
La província de Girona ha registrat els últims 13 anys un total de 33 detinguts en 21 operacions policials contra el gihadisme. Les dades del Ministeri de l’Interior situen el territori dins el grup de províncies espanyoles amb més arrestos i es converteix en la sisena de l’Estat. Per davant hi té (155 detencions), Madrid (106), Melilla (72), Ceuta (43) i Alacant (39).
Aquest balanç reflecteix que Girona ha estat un dels escenaris destacats de l’activitat antiterrorista a Catalunya, amb actuacions repartides en diverses localitats. Figueres i Palafrugell encapçalen el recompte amb cinc detinguts cadascun, seguits de Saltamb quatre, i Girona ciutat i Ripoll amb tres. També hi ha hagut detencions a Arbúcies, Castelló d’Empúries, Olot i en municipis com Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Riudellots de la SelvaPalamós, Empuriabrava, Calonge i Sant Antoni i Pals.
Amb 33 detinguts en 21 operacions, Girona s’ha consolidat com una de les províncies on els cossos de seguretat han hagut d’intervenir de manera més recurrent en matèria de gihadisme. Tot i que molts casos estan vinculats a activitats de captació i propaganda online, les operacions han tingut també dimensió internacional, amb col·laboració d’agències estrangeres i detencions de persones buscades per altres països. A escala estatal, Espanya suma des del 2012 i fins al 2024 un total de 409 operacions i 732 detinguts.
A Pals i buscat a Rússia
El cas més recent de les comarques de Girona va tenir lloc el 13 de juliol de 2025 a Pals, on els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 43 anys buscat per Rússia per terrorisme i pertinença a una banda armada. L’individu tenia vigent una Ordre Internacional de Detenció i Extradició i va ser localitzat en uns apartaments turístics del municipi. L’operatiu es va desplegar amb mesures de seguretat reforçades, tot i que la detenció es va resoldre sense incidents: l’home es va entregar voluntàriament. A Rússia, podria enfrontar-se a penes de fins a quinze anys de presó.
2024: nou detinguts
El 2024 va ser un any especialment intens amb nou arrestos a la demarcació. El març, la Guàrdia Civil va detenir a Girona un home de 30 anys, convers a l’islam, acusat d’enaltiment del terrorisme, autoadoctrinament i captació. Publicava missatges a internet a favor d’individus vinculats amb Hamàs i havia difós amenaces contra col·lectius diversos, a més de consultar manuals per preparar atemptats.
El juny, l’operació Almuasasa va portar a l’arrest de quatre persones a Salt en el marc d’una macrooperació estatal coordinada amb el FBI contra una xarxa de propaganda d’Estat Islàmic. La investigació, iniciada el 2022, va destapar la traducció i difusió de continguts del Daesh en castellà a través de la Fundación I’lam, i va culminar amb arrestos també a Algesires, Almeria i Tenerife.
El desembre, els Mossos d’Esquadra van detenir a Girona quatre menors d’edat,tres espanyols i un marroquí, acusats de consumir i difondre propaganda del Daesh a les xarxes socials, tal com recorda el Balanç del Terrorisme a Espanya 2024, elaborat pel Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme.
Dos gironins a l’Afganistan
Aquest document també destaca que el terrorisme gihadista ha provocat ja 304 víctimes espanyoles arreu del món. El 17 de maig de 2024, un atemptat a Bamiyán (Afganistan), reivindicat per l’Estat Islàmic del Khorasan, va acabar amb la vida de quatre espanyols. Entre ells hi havia dos gironins: Ramon Bellmás, nascut a Girona i exdirectiu de l’empresa química Covestro; i la figuerenca Susana Vilar, farmacèutica a l’estació de Sants i a més també va perdre la vida en l’atac la seva filla, Elena Schröeder Vilar, de Barcelona.
L’atac, dut a terme amb armes automàtiques contra un grup de turistes, també va causar la mort d’una dona de Bilbao, que va morir setmanes després a conseqüència de les ferides.
Catalunya, líder
Catalunya per la seva banda es manté com el territori de l’Estat amb el nombre més alt de detencions per terrorisme gihadista, segons el Balanç del Terrorisme a Espanya 2024, elaborat pel Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme. Entre 2015 i 2023, aquesta regió ha acumulat un 28,7% dels arrestos totals (169), una xifra que es veu reflectida també el 2024, amb 26 detencions, set més que el 2023. Així mateix, Espanya continua liderant els arrestos de gihadistes a la Unió Europea, amb 81 el 2024, el tercer nombre més alt des dels atemptats de l’11-M. D’aquests, 15 corresponen a menors d’edat, més del doble que el 2023, la qual cosa ha activat les alarmes entre les autoritats per la «radicalització primerenca» que afecta els joves.
El document ha revelat que el nombre de detinguts per gihadisme ha experimentat un augment constant a Espanya en els darrers anys. Els 26 arrestos de Catalunya el 2024 mantenen aquesta regió com la que concentra major activitat gihadista, seguida de Madrid, amb 88 detencions (14,96%). De fet, en els últims deu anys, només en dues ocasions Catalunya ha estat superada per Madrid en nombre d’arrestos. A més, aquests dos territoris junts sumen gairebé el 44% de totes les captures realitzades en aquest temps.
En un segon bloc se situen Andalusia, la Comunitat Valenciana i Melilla, que superen el mig centenar de detencions, seguides pel País Basc i Ceuta, que arriben a la trentena. Amb entre deu i vint arrestos hi ha Canàries, Castella i Lleó, Balears, Múrcia, Castella-la Manxa i Aragó. Les comunitats de Galícia, Extremadura, Navarra, La Rioja i Astúries es troben a la cua.
Estat Islàmic al capdavant
Les dades també han reflectit que Estat Islàmic o Daesh continua sent el grup amb més afinitats per part dels extremistes capturats a l’Estat, de forma que representen el 63% de les detencions. Al-Qaeda s’ha mantingut en un segon pla (3,7%), mentre que també s’ha detectat una creixent presència de grups relacionats amb el conflicte entre Israel i Palestina.
Per altra banda, el 37% dels arrestats han estat per difondre propaganda gihadista; el 22,2% per estar implicats en activitats preparatòries per a atemptats; el 12,3% per intentar reclutar altres membres; i l’1,2% per proporcionar finançament a grups terroristes. El 27,16% restant s’ha classificat com a «altres» o no consta.
Paral·lelament, 30 detinguts, que representaven més del 37% del total d’arrestats, han estat de nacionalitat espanyola. A poca distància, amb 26 capturats, gairebé un terç del total, s’han situat els ciutadans amb passaport marroquí. D’altra banda, vuit de les persones arrestades han estat dones, una xifra similar a la de l’any anterior. Des del 2015, s’eleven a 52 el nombre de dones detingudes, la qual cosa ha representat el 8,84% de totes les captures realitzades en aquest temps.
Entre les operacions més rellevants a Catalunya durant l’any 2024, destaca l’operació Númidas, en què la Guàrdia Civil va arrestar un jove de 18 anys de Barcelona per difondre propaganda d’Estat Islàmic a través de les xarxes socials i per divulgar manuals per fabricar bombes casolanes.
També és significativa l’operació Mirlo, en què l’institut armat va arrestar tres persones a la capital catalana i una a Alemanya, que formaven part d’una estructura logística vinculada al grup Hezbollah que es dedicava a comprar drons no tripulats per atemptar contra Israel. També crida l’atenció el cas d’un ciutadà pakistanès que va ser arrestat per un mosso fora de servei mentre atacava amb una destral un McDonald’s del centre comercial Magic de Badalona.
Increment de menors
Un dels aspectes més preocupants del 2024 ha estat l’increment de menors implicats en activitats gihadistes. El 2024 es van comptabilitzar 15 detencions de menors, una xifra superior a la de tots els arrestos registrats entre 2017 i 2023. Aquest augment, ha continuat durant el que portem de 2025, amb set menors detinguts, el que ha posat en alerta les autoritats, que han assenyalat la «radicalització primerenca» dels joves, especialment a través de xarxes socials, on es propaguen missatges d’odi. L’informe s’ha fet ressò que els experts apunten que aquesta radicalització s’agreuja per l’aïllament social, els problemes de salut mental i l’excessiva dependència digital.
Vuit anys del 17-A
Aquest diumenge, 17 d’agost, es compleixen vuit anys dels atemptats terroristes que van colpejar Barcelona i Cambrils l’estiu del 2017. En record de les víctimes, se celebrarà un acte d’homenatge al Pla de l’Os a la Rambla de Barcelona. A Ripoll, municipi d’origen dels membres de la cèl·lula terrorista, l’Ajuntament ha convocat un acte d’homenatge i una ofrena floral en record de les víctimes.. L’acte tindrà lloc aquest diumenge a les 19 hores, davant del monument situat a la plaça de l’Ajuntament.
Alerta pel terrorisme d’extrema esquerra
Catalunya també ha vist un repunt d’activitat violenta d’organitzacions d’extrema esquerra i anarquistes. Un cas destacat va ser la condemna de l’anarquista Abel Mora, a qui es va sentenciar a tres anys i nou mesos de presó per l’agressió a un home amb una bandera i una gorra espanyoles quan tornava d’una manifestació del sindicat policial Jusapol. Aquest incident va provocar una sèrie de manifestacions de suport i atacs a una trentena de caixers automàtics a Barcelona i municipis de l’entorn, com a part d’una campanya de solidaritat. Els Mossos van detenir cinc persones relacionades amb els fets. L’import dels danys ocasionats van ascendir a 70.000 euros.
Les protestes per la guerra de Gaza també han generat episodis violents a Catalunya durant el 2024 que han estat protagonitzats per militants anarquistes. Així, es van fer atacs contra cables de fibra òptica a Ripoll, Lleida i Bell-lloc d’Urgell el mes d’abril. Milers de persones van quedar-se sense internet a causa d’aquests actes.
A més, activistes de Futuro Vegetal van llançar pintura a l’entrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona i van col·locar una pancarta amb el missatge “La dominació de les dones i la natura comparteixen causa: el patriarcat”, entre altres.
