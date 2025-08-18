Banyoles tanca unes Festes d’Agost amb una gran participació
La programació ha ofert una cinquantena d’activitats per a tots els públics malgrat l’onada de calor del darrer cap de setmana
Banyoles ha posat punt final a les Festes de la Mare de Déu d’Agost amb un balanç positiu i una alta participació ciutadana. El concert d’havaneres amb Els Pescadors de l’Escala, al barri de Sant Pere, va cloure ahir a la nit deu dies de celebracions que han combinat tradició, música i activitats familiars.
El programa, que es va iniciar el 8 d’agost amb el carnaval d’estiu, ha inclòs prop d’una cinquantena de propostes. Entre les més destacades hi ha hagut la 90a edició de la Fira del Cop d’Ull, l’Ofici Solemne de l’Assumpció, concerts a la plaça Major amb grups com Sexenni, Ounieta, Las Karamba, Funktory, DJ K-ZU i MonDj, així com activitats de cultura popular com la cercavila de gegants i capgrossos i els correfocs.
Les activitats familiars també han tingut un pes rellevant en la programació. La tarda de circ amb el Circ Vermut va reunir prop de 200 persones a l’entorn de la Pesquera Santa Rosa, mentre que els jocs infantils i tallers diversos han buscat oferir opcions lúdiques i educatives per als més petits.
El regidor de Festes, Miquel Cuenca, ha valorat positivament el desenvolupament de les celebracions: «estem molt contents del resultat de les Festes de la Mare de Déu d’Agost, amb propostes per a tots els públics, especialment aquelles les adreçades al públic infantil i familiar ja que han estat activitats amb un esperit molt alternatiu i educatiu». També ha subratllat que, malgrat les altes temperatures registrades el darrer cap de setmana, les activitats a l’aire lliure s’han pogut mantenir amb normalitat.
