Besalú Medieval: aquesta és tota la programació
La 27a edició se celebrarà el cap de setmana del 30 i 31 d'agost
Besalú ja es prepara per tornar a l'època medieval. La vila celebrarà el cap de setmana del 30 i 31 d'agost la 27a edició del Besalú Medieval, una de les fires més emblemàtiques del municipi, que transformarà el nucli històric en un escenari ple d'història. L'esdeveniment arrencarà el divendres 29 d'agost amb la rebuda del Grup d'Abanderats i Tambors de Servigliano i l'obertura del "Carrer dels Atrapats".
Aquesta és tota la programació:
Divendres 29 d'agost
- 20h: Presentació del Besalú Medieval amb Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, al Prat de Sant Pere, a la Plaça de la llibertat
- 22 h-1h: "Carrer dels atrapats", al Carrer de la Font
Dissabte 30 d'agost
- Durant tot el dia: Mercat Medieval, al Prat de Sant Pere
- De 12h a 14h i de 17h a 19h: Taller d'elaboració de pa, al Molí Subirós
- Taverna del seny, a la Plaça dels Claustres
- 10:30 h: Inauguració del Besalú Medieval amb Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, la Fada Verda, Taraska, Alma Cubrae, en el centre històric
- 11:00 h: Cercavila amb els bufons pel centre històric
- 11:00 h: Mestre d'armes, a la Plaça de la Llibertat
- 11:30 h: La Fada Verda, a la Taverna del Seny
- 11:30 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, al Prat de Sant Pere
- 12:00 h: Espectacle musical amb Taraska, a la Plaça de la Llibertat
- 12:00 h: Visita guiada Micvé i excavacions a la sinagoga
- 12:00 h: "El perfumer" ambToniton, pel centre històric
- 12:00 h: Escudella de reis, amb Microtroupe a la Placeta de Sant Vicenç
- 12:30 h: Dansa del ventre amb la Fada Verda, al carrer Ganganell
- 12:45 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, a la Plaça de la Llibertat
- 13:00 h: El circ amb Toniton, al Prat de Sant Pere
- 13:30 h: Com es vesteix un cavaller, amb Alma Cubrae, a la Plaça de la Llibertat
- 13:30 h: Dansa del ventre amb La Fada Verda al Prat de Sant Pere
- 15:00 h: Espectacle musical amb Taraska al Prat de Sant Pere
- 15:30 h: La Fada Verda a la Plaça de la Llibertat
- 16:00 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, al Prat de Sant Pere
- 16:30 h: Escudella de reis, amb Microtroupe a la Placeta de Sant Vicenç
- 17:00 h: Espectacle musical amb Taraska a la Plaça de la Llibertat
- 17:00 h: Dansa del ventre amb La Fada Verda al Prat de Sant Pere
- 17:00 h: Conferència "La revolta dels remences a Besalú" a càrrec d'Àngel Rodríguez a la Sala Gòtica
- 17:30 h: Abanderats Italians i acompanyament a les justes amb Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, al Prat de Sant Pere
- 18:00 h: Justes a cavall, torneig del Comte Tallaferro Excalibur, sota el pont
- 18:30 h: Visita guiada teatralitzada, "Scindes Ferrum, la llegenda del Comte Tallaferro", a l'Església de Sant Vicenç
- 18:30 h: "Etili, soledat medieval" amb Toniton, pel centre històric
- 19:00 h: Espectacle musical amb Taraska al Prat de Sant Pere
- 19:30 h: La Fada Verda a la Plaça de la Llibertat
- 19:30 h: Circ: els faquiris, amb Toniton, pel centre històric
- 20:30 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, a la Plaça de la Llibertat
- 21:00 h: Cercavila amb Scroon i els seus ensinistradors, pel centre històric
- 21:30 h: Espectacle de llum i foc: Fènix, al Prat de Sant Pere
- 22 h-01:00 h: "Carrer dels atrapats", al carrer de la Font
Diumenge 31 d'agost
- Durant tot el dia:Mercat Medieval, al Prat de Sant Pere
- De 12h a 14h i de 17h a 19h: Taller d'elaboració de pa, al Molí Subirós
- Taverna del seny, a la Plaça dels Claustres
- 10:30 h: Cercavila pels carrers i acompanyament a la justa amb els abanderats, Alma Cubrae, la Fada Verda i Taraska, pel centre històric
- 11:00 h: Justes a cavall, torneig del Comte Tallaferro, sota el pont
- 11:15 h: Visita guiada teatralitzada, "Scindes Ferrum, la llegenda del Comte Tallaferro" a l'Església de Sant Vicenç
- 11:00 h: Cercavila amb els bufons, pel centre històric
- 12:00 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, des de l'oficina de turisme fins al Prat de Sant Pere
- 12:00 h: Espectacle musical amb Taraska a la Plaça de la Llibertat
- 12:00 h: Escudella de reis, amb Microtroupe a la Placeta de Sant Vicenç
- 12:00 h: "Ramon dels boscos", amb Toniton, pel centre històric.
- 13:00 h: Visita guiada, "Shalom, Shalom. Micvé i sinagoga", a la plaça de la Sinagoga
- 13:00 h: El circ "La Catapulta", amb Toniton, pel centre històric
- 13:30 h: Pas d'armes, al Prat de Sant Pere
- 13:00 h: Dansa del ventre amb La Fada Verda a la Taverna del seny
- 14:00 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, a la Plaça de la Llibertat
- 15:00 h: Espectacle musical amb Taraska al Prat de Sant Pere
- 15:30 h: Dansa del ventre amb La Fada Verda a la Plaça de la Llibertat
- 16:00 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, pel centre històric.
- 16:00 h: El tresor maleït, al Prat de Sant Pere
- 16:30 h: Escudella de reis, amb Microtroupe a la Placeta de Sant Vicenç
- 16:30 h. "El perfumer", amb Toniton, pel centre històric
- 17:00 h: Espectacle musical amb Taraska a la Plaça de la Llibertat
- 17:00 h: Visita guiada, "Shalom, Shalom. Micvé i sinagoga", a la plaça de la Sinagoga
- 17:30 h: Abanderats italians, Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, al Prat de Sant Pere
- 18:00 h: La Fada Verda a la Plaça de la Llibertat
- 18:00 h: Circ: "Bufonades", amb Toniton, pel centre històric
- 18:30 h: L’assumpte pendent, al Prat de Sant Pere
- 19:00 h: Espectacle musical amb Taraska al Prat de Sant Pere
- 19:00 h: La Fada Verda a la Plaça de la Llibertat
- 19:30 h: "La mort", amb Toniton, pel centre històric
- 20:00 h: Abanderats italians, fi de festa amb el Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano a la Plaça de la Llibertat
