Biodiversitat
Científics i pescadors, units per recuperar el mar
Confraries, l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), i l’organització naturalista WWF sumen esforços en un projecte per restaurar prop de 30.000 hectàrees d’hàbitats marins de la Costa Brava i del litoral barceloní
Martina castells gonzález /EFE
Una iniciativa que busca recuperar els hàbitats marins profunds al Mediterrani uneix el coneixement científic i el saber tradicional del sector pesquer: «Ens fan coneixedors del problema i partícips en el projecte», apunten els pescadors.
Es tracta del projecte LIFE EcoRest, que preveu restaurar prop de 30.000 hectàrees d’hàbitats marins profunds al llarg del litoral de Girona i Barcelona, amb la participació de l’organització de defensa de la naturalesa WWF, que disposa del veler científic «Blue Panda» per a fer aquesta labor de defensa de la biodiversitat a la Costa Brava.
En el projecte també hi participen l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Universitat de Barcelona, i l’imprescindible sector pesquer.
És habitual que els pescadors recullin de manera accidental organismes estructurals com a coralls, gorgonies o esponges que queden atrapats a les seves xarxes, però fins fa poc, la seva destinació no era una prioritat.
Dos móns paral·lels
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha explicat que durant anys, la relació entre el món científic i el pesquer va ser distant.
Ara la relació és més pròxima, ja que els investigadors fan als pescadors «coneixedors del problema i també part del projecte», la qual cosa anima que «es lliurin i es comprometin», apunta Abad.
El pescador ha reconegut que, abans de començar a col·laborar amb científics, quan recollien els organismes amb les seves xarxes prioritzaven el peix: «Després et preocupaves pel corall, però potser ja havies recorregut deu milles per la mar».
Retornar els coralls al mar tan lluny del seu hàbitat original reduïa dràsticament les seves possibilitats de sobreviure.
Però ara, gràcies a la col·laboració amb científics, els pescadors, en lloc de rebutjar-los per la borda, els dipositen amb cura en aigua i els traslladen al port, on comença la seva recuperació.
Aquest és el primer pas d’una cadena de treball conjunt amb investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), que transforma el que abans era «un residu de la pesca» en una oportunitat per a restaurar «ecosistemes essencials» del Mediterrani.
El procés de recuperació
Una vegada arriben a les confraries, els investigadors de l’ICM-CSIC revisen els exemplars recollits: seleccionen els que estan en millor estat i els preparen per a la seva reintroducció en el fons marí després de passar unes setmanes en aquaris de recuperació.
«En una pedra es fan forats i es fixa el coral amb una resina especial perquè quedi alçat i orientat al corrent», explica la investigadora, Marina Biel, que afegeix que «si es deixessin anar sense més, caurien de costat i es cobririen de sediment, la qual cosa impediria la seva supervivència».
Aquest mètode, batejat com a «bàdminton» per la seva forma semblant a la pilota que s’empra en aquest esport, aconsegueix que més del 90% dels organismes col·locats quedin ben assentats i sobrevisquin.
De fet, són els propis pescadors els qui retornen al mar les colònies restaurades, en zones vedades on la pesca està prohibida.
Una vegada a l’any, els científics monitoren aquestes àrees mitjançant robots submarins que analitzen la supervivència dels organismes i estudien si espècies com a llagostes o escòrpores comencen a utilitzar aquestes estructures com a refugi o zona de reproducció.
Un veler i tres tripulants
És la tasca que ha dut a terme el veler Blue Panda del WWF, que compta amb tres tripulants i que ha recorregut la Costa Brava per a impulsar la conservació dels ecosistemes i poblacions marines que habiten el Mediterrani.
En cada parada de la travessia, que partia des de Blanes amb parada a Roses i Port de la Selva, s’han dut a terme formacions i capacitacions als pescadors, jornades informatives al públic i activitats amb nens per a donar a conèixer «la importància de restaurar el fons marí».
Fins al moment, el projecte ha retornat a la mar més de 3.000 gorgonies, coralls i esponges de 35 espècies diferents.
El responsable del programa d’oceans de WWF a Espanya, José Luís García, afirma que la participació del sector pesquer «aporta coneixement» del dia a dia del que ocorre en la mar, a més de «saber ecològic tradicional que dóna gran informació als investigadors».
García també destaca la formació inclosa en el projecte: «La idea és que, en el futur, els pescadors puguin ser autònoms i fer restauracions ells mateixos».
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps