El dèficit d'infermeres especialitzades en Parkinson agreuja la desigualtat assistencial
Una professional del Trueta i el Santa Caterina destaca que la unitat de Girona és un referent i reivindica més reconeixement
Una desena d'associacions de Parkinson de tot Europa han advertit de la manca d'infermeres especialistes en Parkinson i en patologies neurodegeneratives en general, que han identificat a tota la Unió Europea (UE) malgrat la notable afectació que té aquest trastorn, que pateixen actualment 1,2 milions de persones al continent, una xifra que es pot doblar en cinc anys.
Davant la manca d'infermeres especialitzades, un informe aposta per formalitzar i estandarditzar aquest perfil professional per reduir els temps d'espera, millorar el seguiment i alleujar la càrrega de treball d'altres professionals sanitaris. Aquesta problemàtica provoca que hi hagi desigualtat assistencial ja que hi ha professionals en alguns hospitals i en d'altres no.
"El paper de la infermeria en el maneig del Parkinson està àmpliament recolzat per l'evidència científica i les guies clíniques. Les infermeres especialitzades podem oferir una atenció més personalitzada, contínua i centrada en la persona", explica la infermera especialista a Geriatria i gestora de casos a la Unitat de Trastorns del Moviment dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina Lilian Vivas.
De fet, Vivas matisa que en el cas de Girona sí que hi ha dues infermeres en la unitat dedicada al Parkinson i altres malalties neurogeneratives, un fet excepcional ja que no és així a la resta d'Espanya. "Es tracta d'una unitat referent i a més pionera; s'ha potenciat per aquest rol i en la majoria d'hospitals no ha sigut així", lamenta.
Vivas destaca que la infermeria és un pilar de l'abordatge integral del Parkinson, ja que actua com a nexe essencial entre la persona, la família i l'equip multidisciplinar, coordinant la comunicació entre neuròlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, treballadores socials o atenció primària amb l'acompanyament al pacient i el seu entorn.
Manca de reconeixement
Per tot això, Vivas lamenta la manca de reconeixement de les professionals. En el seu cas té l'especialitat de Geriatria, que sí que està reconeguda en el Ministeri de Sanitat, però lamenta que la de neurologia no ho està. "M'he format molt en l'àmbit de la neurologia però oficialment no tinc cap títol que em reconegui com a especialista en aquest sector".
Segons diferents estudis epidemiològics, la malaltia de Parkinson està present en un 0,3% de la població major de 40 anys i és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l’Alzheimer.
Degut a l’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida, els casos van a l’alça. A la Regió Sanitària de Girona, es calcula que hi ha unes 3.300 persones afectades per la malaltia, segons fonts consultades de l’Institut d’Asssistència Sanitària (IAS). Aquesta xifra suposa un increment de gairebé un miler més de pacients respecte a fa dos anys, quan n’hi havia uns 2.400. Per altra banda, a les consultes del servei de neurologia dels hospitals Santa Caterina i Trueta van atendre l’any passat 1.176 pacients afectats per la malaltia.
