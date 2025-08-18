Una forta tempesta entre la Cerdanya, el Ripollès i l'Alt Urgell provoca diverses sortides dels bombers
L'aigua i les ventades fan caure arbres i inunden baixos
Una tempesta ha descarregat amb força al Pirineu i ha provocat diverses sortides dels Bombers. Malgrat que el cos informa que no n'hi ha cap de destacada, l'aigua i les ventades han generat desperfectes per la caiguda de branques i inundacions, especialment a l'Alt Urgell, on s'han rebut una trentena d'avisos. De fet, a la Seu d'Urgell, la pluja acumulada ha superat els 44 mm. També s'ha hagut de tallar l'N-260 a la Seu d'Urgell en tots dos sentits per esllavissades. Al Ripollès s'han rebut dos avisos i de la Cerdanya dos més.
