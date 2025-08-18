RELIGIÓ
Girona perd centres de culte catòlics i en guanya d'islàmics i evangèlics
La província de Girona registra 1.159 centres de culte el 2024, 110 menys que els registrats l’any anterior, segons les dades del Mapa Religiós de Catalunya
Girona ha perdut més d’un centenar de temples catòlics en un any. El 2023, la província comptava amb 1.044 centres d’aquesta confessió, mentre que el 2024 en registra 932, una caiguda significativa que contribueix a la reducció global de centres de culte a la demarcació. En total, Girona passa de 1.269 espais religiosos el 2023 a 1.159 aquest any, segons l’actualització del Mapa Religiós de Catalunya elaborat per la Generalitat.
Tot i aquest descens general, el nombre de centres evangèlics i islàmics s’incrementa lleugerament. Les esglésies evangèliques passen de 105 a 106, i les mesquites o centres islàmics de 64 a 65. Amb tot, el predomini del culte catòlic continua sent clar: gairebé el 80% dels centres de culte registrats a la província corresponen a aquesta confessió, tot i la davallada.
Tendència a la baixa
Per comarques, la tendència a la baixa del catolicisme es repeteix pràcticament arreu. Al Gironès, per exemple, el nombre d’esglésies catòliques cau de 153 a 113, mentre que es mantenen constants els 41 centres evangèlics i 14 islàmics. A la Selva també hi ha una davallada destacada: de 151 esglésies catòliques es passa a 127, mentre que els centres evangèlics (14) i islàmics (16) es mantenen estables.
Només al Ripollès i la Cerdanya es manté intacte el nombre de centres respecte a l’any anterior
A l’Alt Empordà, s’ha passat de 167 a 148 centres catòlics, mentre que les esglésies evangèliques han crescut d’una unitat (de 21 a 22) i els islàmics també han sumat un centre (de 14 a 15). Al Baix Empordà, es comptabilitzen 109 esglésies catòliques (11 menys que l’any passat), amb 17 evangèliques i 12 islàmiques (dues menys que el 2023).
Ripollès i la Cerdanya
Altres comarques com la Garrotxa (de 135 a 128 centres catòlics), el Pla de l’Estany (de 81 a 70), i la mateixa comarca de la Selva mostren un retrocés sostingut del culte catòlic. Només al Ripollès i la Cerdanya es manté intacte el nombre de centres respecte a l’any anterior: 153 i 58 esglésies catòliques respectivament, amb xifres també estables per a les altres confessions.
Aquestes dades confirmen una tendència a la reducció de llocs de culte vinculats a l’Església catòlica a la província, que contrasta amb una estabilització o lleu creixement dels centres evangèlics i islàmics, dues confessions amb una organització diferent. El Mapa Religiós recorda que mentre que l’Església catòlica segueix una jerarquia centralitzada que planifica l’obertura i manteniment dels temples, altres confessions com el protestantisme o l’islam depenen més de la iniciativa local, de la concentració de fidels i dels recursos de cada comunitat.
La diversificació religiosa que reflecteix el mapa s’explica, en bona part, pels processos migratoris. La majoria de centres islàmics, ortodoxos o sikhs estan formats per persones d’origen estranger. En canvi, confessions com el protestantisme o el budisme també compten amb fidels d’origen autòcton, i en aquest darrer cas, especialment.
Tot i que el nombre de centres de culte pot ser un indicador útil per mesurar la presència religiosa, els responsables de l’estudi adverteixen que no tots els espais tenen la mateixa dimensió ni activitat. Hi ha temples que reuneixen desenes de fidels puntualment i d’altres que acullen centenars de persones cada setmana. A més, la seva continuïtat pot estar condicionada a factors com la situació legal, urbanística o econòmica de les comunitats.
A més, també varia molt el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa: alguns centres tenen una agenda regular amb activitats per a diferents perfils (infants, joves, dones, etc.), mentre que d’altres només obren en dates concretes o de manera esporàdica. Això fa que el recompte quantitatiu no reflecteixi necessàriament la intensitat ni la vitalitat de la pràctica religiosa.
