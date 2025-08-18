Cursa de la dona de Ripoll: obren les inscripcions per a la prova solidària
Ripoll ha obert, avui, les inscripcions per participar en la cinquena edició de la Cursa de la Dona, que se celebrarà el diumenge 21 de setembre de 2025 a partir de dos quarts d’onze del matí a la plaça Abat Oliva. Com en les edicions anteriors, serà una cursa solidària, els fons que es recaptin aniran destinats a la Fundació Oncolliga, que utilitzarà els diners per al benefici de malalts de càncer del Ripollès i les seves famílies .
La inscripció té un cost de 12 euros i inclou una samarreta commemorativa i la participació en el sorteig de productes cedits pels establiments locals. També hi ha l’opció de col·laborar a través de la modalitat de fila 0, pensada per a aquelles persones que vulguin donar suport a la causa sense participar a la cursa.
Es tracta d’una prova no competitiva i inclusiva, oberta a totes les edats i condicions, que es podrà completar corrent, caminant, amb cadira de rodes o fins i tot portant un cotxet. El recorregut, d’uns 5 quilòmetres de traçat urbà, repetirà el disseny de les darreres edicions, amb sortida i arribada a la plaça del Monestir. Un cop finalitzada la prova, els participants podran gaudir d’una sessió de recuperació dirigida.
En les quatre edicions anteriors, la cursa va aplegar prop de 600 participants, i des de l’Ajuntament animen a la ciutadania a mantenir o, fins i tot, superar aquesta xifra.
