Cursa de la dona de Ripoll: obren les inscripcions per a la prova solidària

Imatge de la Cursa de la Dona de Ripoll de l'any passat.

Imatge de la Cursa de la Dona de Ripoll de l'any passat. / Ajuntament de Ripoll

Redacció

Ripoll ha obert, avui, les inscripcions per participar en la cinquena edició de la Cursa de la Dona, que se celebrarà el diumenge 21 de setembre de 2025 a partir de dos quarts d’onze del matí a la plaça Abat Oliva. Com en les edicions anteriors, serà una cursa solidària, els fons que es recaptin aniran destinats a la Fundació Oncolliga, que utilitzarà els diners per al benefici de malalts de càncer del Ripollès i les seves famílies .

La inscripció té un cost de 12 euros i inclou una samarreta commemorativa i la participació en el sorteig de productes cedits pels establiments locals. També hi ha l’opció de col·laborar a través de la modalitat de fila 0, pensada per a aquelles persones que vulguin donar suport a la causa sense participar a la cursa.

Es tracta d’una prova no competitiva i inclusiva, oberta a totes les edats i condicions, que es podrà completar corrent, caminant, amb cadira de rodes o fins i tot portant un cotxet. El recorregut, d’uns 5 quilòmetres de traçat urbà, repetirà el disseny de les darreres edicions, amb sortida i arribada a la plaça del Monestir. Un cop finalitzada la prova, els participants podran gaudir d’una sessió de recuperació dirigida.

En les quatre edicions anteriors, la cursa va aplegar prop de 600 participants, i des de l’Ajuntament animen a la ciutadania a mantenir o, fins i tot, superar aquesta xifra.

