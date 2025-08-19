Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
Es poden registrar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’alerta per intensitat de pluja a diverses comarques de les comarques gironines. Es preveu que es puguin acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un grau de perill de 2 sobre 6.
Les comarques més afectades aquest dimarts seran la Garrotxa, el Ripollès. la Cerdanya i l’Alt Empordà, on s’esperen les precipitacions més intenses. L’episodi es mantindrà actiu fins dimecres, tot i que la Cerdanya i l’Alt Empordà sortiran de l’alerta a partir de llavors.
Davant aquesta situació, el Pla INUNCAT es manté en fase de prealerta des d’aquest migdia, a causa del risc de precipitacions fortes. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a la meitat nord del país —incloent el Pirineu, el Prepirineu, la Garrotxa i l’Alt Empordà—, així com a les comarques del Tarragonès i el Baix Camp.
