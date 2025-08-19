Banyoles organitzarà tallers de català per a la població adulta d’origen estranger

Els cursos, adreçats als habitants dels barris de Canaleta i la Farga, començaran a l’octubre i tindran una durada de 45 hores

Ester Busquets i Martí Quintana durant la presentació dels nous cursos de català a Banyoles

Ester Busquets i Martí Quintana durant la presentació dels nous cursos de català a Banyoles / Ajuntament de Banyoles

Oriol Bernà

Oriol Bernà

Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles posarà en marxa aquest proper mes d’octubre tallers de conversa en català als barris de Canaleta i la Farga. La iniciativa, impulsada per l’àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut, compta amb la col·laboració de l’entitat NouSol i està pensada per a la ciutadania d’origen estranger que vol aprendre o millorar la llengua.

Els cursos tindran una durada de 45 hores i es faran als casals de barri, cada dimecres i divendres, de dos quarts d’onze a dos quarts d’una del migdia. L’objectiu és fomentar l’ús social del català com a eina d’integració, convivència i igualtat d’oportunitats.

La regidora de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut de l’Ajuntament, Ester Busquets, ha remarcat que «hem detectat que entre la població adulta estrangera hi ha una manca de l’ús del català i amb aquesta acció volem trencar aquesta tendència». També ha explicat que la formació s’impartirà als barris de Canaleta i la Farga perquè «la diagnosi de ciutat evidencia que la majoria de les persones nouvingudes s’estableixen en aquests dos punts del municipi».

Per la seva banda, Martí Quintana, tècnic de polítiques migratòries i antiracisme, ha apuntat que els tallers volen oferir «un espai de confort i de confiança perquè les persones s’hi puguin expressar sense vergonya». A més de millorar les competències lingüístiques, es busca crear vincles entre veïns i compartir experiències que reforcin la convivència.

