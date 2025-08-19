El Bisbat explica que el descens de temples catòlics del Mapa Religiós de Catalunya es deu a una revisió administrativa
La diòcesi feia temps que estava pendent de l’actualització d’aquestes dades i diu que «no es tracta d’una pèrdua sobtada de llocs de culte durant l’any 2024»
El Bisbat de Girona ha expressat, a través d'un comunicat, la necessitat de puntualitzar diversos aspectes referents al descens de temples catòlics mostrat al Mapa Religiós de Catalunya. La nota aclaridora fa referència a l’article publicat al Diari de Girona el 18 d’agost, titulat «Girona perd temples catòlics i en guanya d’islàmics i evangèlics».
En primer lloc, el Bisbat creu que «no es tracta d’una pèrdua sobtada de llocs de culte durant l’any 2024, sinó d’una actualització de dades pendents d’anys anteriors». Per tant, aquest descens es deu a una revisió administrativa. Aclareixen que des de la Direcció General d’Afers Religiosos, responsables de l’elaboració del Mapa religiós de Catalunya, «es va demanar, ara fa uns mesos, una actualització de les dades per tal de posar al dia aquest informe, que en el cas de l’àmbit de la diòcesi de Girona havia quedat obsolet».
La notícia publicada citava textualment: «El 2023, la província comptava amb 1.044 centres d’aquesta confessió, mentre que el 2024 en registra 932, una caiguda significativa que contribueix a la reducció global de centres de culte a la demarcació. En total, Girona passa de 1.269 espais religiosos el 2023 a 1.159 aquest any, segons l’actualització del Mapa Religiós de Catalunya elaborat per la Generalitat».
Segons explica la diòcesi, s’ha de tenir en compte que «en el citat Mapa religiós de Catalunya hi consta, ja l’any 2021, la mateixa xifra de llocs de culte catòlic que apareix en el 2023. Això permet entendre que la disminució referenciada en la notícia (pel que fa a la província —que no diòcesi—, de 1.044 el 2023 a 932 el 2024) respon a una revisió administrativa que feia temps que restava pendent i no pas circumscrita al darrer any».
D’altra banda, en la nota també s’aclareix que els espais que no apareixen en aquesta nova comptabilització no són, en cap cas, esglésies parroquials amb culte habitual o ocasional. Es tracta de capelles de comunitats religioses que han abandonat o traslladat la seva seu fora de la diòcesi, Ermites que actualment no compten amb cap activitat litúrgica ni aplec regular, tanatoris i cementiris que, per la seva naturalesa, no s’usen com a llocs de culte regular o esglésies de propietat privada que no formen part del Bisbat.
Ripollès i Cerdanya no pertanyen a la diòcesi
La diòcesi fa una darrera puntualització destacable «per evitar confusions», explicant que «malgrat que les comarques del Ripollès i de la Cerdanya formin part administrativament de la província de Girona, no pertanyen a la diòcesi de Girona».
L’article publicat ahir al Diari de Girona explicava que «només al Ripollès i la Cerdanya es manté intacte el nombre de centres respecte a l’any anterior: 153 i 58 esglésies catòliques respectivament, amb xifres també estables per a les altres confessions». Així doncs, malgrat ser aquestes les úniques dues úniques comarques de la demarcació de Girona on els espais catòlics no han disminuït, no es poden comptabilitzar dins el Bisbat de Girona. El Ripollès pertany al Bisbat de Vic i la Cerdanya al Bisbat d’Urgell.
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros