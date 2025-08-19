Els «perills» de les apps d’avís de controls de trànsit

Un mòbil amb un navegador en un vehicle

Un mòbil amb un navegador en un vehicle / Dariusz Sankowski de Pixabay

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

En els últims anys, han proliferat aplicacions col·laboratives que permeten visualitzar el trànsit i la localització d’accidents. No obstant això, aquestes eines també s’han convertit en un sistema d’alerta per a controls policials, fet que és ben sabut pels delinqüents de tota mena.

També els conductors sense permís utilitzen aquestes aplicacions per esquivar els controls dels Mossos, cosa que, alerta el sotscap de Trànsit, pot provocar accidents en altres vies.

Per aquesta raó, els Mossos de Trànsit han hagut d’adaptar-se: ara realitzen controls més ràpids i aposten per fer-los en vies secundàries, ja que són les que els infractors utilitzen per evitar ser detectats.

