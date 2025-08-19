Pim Pam Pum Foc! celebra el seu 40è aniversari amb un correfoc i un espectacle per les Festes del Tura
El muntatge està basat en l’infern i combina referències a espectacles anteriors amb novetats
Enmig de les Festes del Tura, el dissabte 6 de setembre, la colla de diables Pim Pam Pum Foc! donarà el tret de sortida als actes del seu 40è aniversari amb el correfoc de la festa major i l’estrena d'Ignis Perpetua, un espectacle “intens i innovador amb sorpresa”.
La celebració arrencarà a dos quarts d’onze de la nit amb el correfoc tradicional, que sortirà de la plaça Campdenmàs i recorrerà els carrers d’Olot fins arribar a la plaça de Braus. Allà, a partir de tres quarts de dotze, serà el torn de l’espectacle Ignis Perpetua.
Segons expliquen des de l’entitat, l’acte gira al voltant d’una història: “una ànima pertorbada va caure del cel i va esclatar a les entranyes de la terra, d’aquella trobada va néixer una espurna salvatge, feta per cremar-ho tot”. El muntatge està basat en l’infern i combina referències a espectacles anteriors amb novetats, com una sorpresa musical que la colla encara no ha volgut revelar. “Volem deixar clara la nostra empremta i mostrant qui som i què som”, apunta Biel Tané, membre de l’entitat.
Per assistir a l’espectacle cal fer resèrva previa, a partir de les deu del matí del dilluns 1 de setembre.
Quatre dècades d’història i foc
Pim Pam Pum Foc! va néixer l’any 1985 de la mà d’una colla d’amics que volien organitzar espectacles de foc per les Festes del Tura. Al llarg de les dècades han esdevingut un referent dels correfocs i espectacles de carrer. Des de la traca més llarga del món amb 15 quilòmetres de pólvora fins a la participació en la clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 o el festival internacional Teatro du Sacro d’Arezzo a Itàlia.
