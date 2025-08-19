El Servei de Teleassistència del Dipsalut fa més de 18.000 trucades i intervé en dues emergències per calor
L'ens de la Diputació ha reforçat l’atenció telefònica preventiva davant les onades de calor
Redacció
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha reforçat aquest estiu l’atenció telefònica preventiva per fer front a les onades de calor. Des de l’1 de juny, el servei ha realitzat més de 18.000 trucades relacionades amb la prevenció dels efectes de la calor.
Actualment, el servei compta amb 14.570 usuaris, dels quals 12.454 tenen més de 75 anys, és a dir, el 85,47 % del total. Aquest col·lectiu és especialment vulnerable i necessita una protecció especial, segons el Pla Operatiu per Prevenir els Efectes de la Calor sobre la Salut (POCS) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Servei Català de la Salut. A més, el 47,07 % d’aquests usuaris grans de 75 anys viuen sols i alguns presenten diferents graus de dependència, informa la Diputació.
Durant l’estiu, el servei contacta amb tots els usuaris, prioritzant els més vulnerables per la seva situació de salut o falta de suports familiars i socials. Des de l’inici de juny, s’han fet 8.115 trucades al juny, 6.894 al juliol i 3.831 des de principis d’agost. A finals d’estiu, es preveu haver fet unes 22.000 trucades de seguiment.
Aquestes trucades serveixen per informar, donar recomanacions per protegir-se de la calor, detectar possibles riscos i recordar als usuaris la importància d’alertar el servei en cas de símptomes d’afeccions relacionades amb les altes temperatures.
Dues emergències
El diumenge 17 d’agost, en plena onada de calor, es van atendre dues emergències a Roses i Lloret de Mar. En ambdós casos, el servei va activar el protocol habitual i els serveis sanitaris van acudir a domicili per resoldre les incidències, sense més complicacions.
Les recomanacions que el servei trasllada als usuaris inclouen abaixar les persianes, ventilar de nit, refrescar l’ambient amb ventiladors o aire condicionat, evitar esforços físics a les hores de més calor i no sortir al carrer entre les 12 del migdia i les cinc de la tarda. També es recomana portar barret i roba lleugera, hidratar-se bé i evitar el consum d’alcohol i begudes amb cafeïna.
El Servei Local de Teleassistència està actiu les 24 hores i recorda la importància que els usuaris portin sempre el penjoll o la polsera per poder activar l’alerta ràpidament en cas d’emergència.
