Una agència de viatges oferta un creuer per la Cerdanya: "Maquíssima la costa de Puigcerdà!"
L’oferta inclou viatge en vaixell i mostra una imatge de costa, tot i anunciar la comarca pirinenca
Un error geogràfic en un anunci d’una coneguda agència de viatges ha provocat sorpresa i confusió entre els usuaris. L’oferta, que es pot veure exposada en un aparador de l’agència, anuncia un viatge a la Cerdanya, però la imatge que l’acompanya mostra clarament un paisatge costaner mediterrani que correspon a Sardenya, l’illa italiana.
A més del malentès visual, el text indica una sortida des del port de Barcelona amb vaixell, un mitjà de transport inviable si realment es tractés de la Cerdanya, que és una comarca pirinenca sense accés marítim. El preu del viatge (470€ per 8 dies i 7 nits) inclou vaixell, hotel i cotxe, la qual cosa reforça encara més que es tracta d’un destí insular com Sardenya i no pas la Cerdanya.
L’errada no ha passat desapercebuda a les xarxes socials, on diversos usuaris han ironitzat sobre la confusió. "Maquíssima la costa de Puigcerdà!" comenta @EtFelicitoFill a X, el perfil que ha difós el curiós cartell que ja acumula milers de visualitzacions.
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching