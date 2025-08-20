Augment dels ferits en piscines, sobretot infants, durant l’estiu a les comarques gironines
Aquest estiu ja hi ha hagut un mort i 11 ferits en piscines, set víctimes mortals a les platges i un mort en aigües interiors
Les aigües de les comarques gironines han tornat a ser escenari d’incidents greus aquest estiu. Fins al 18 d’agost, s’han registrat morts i ferits tant en piscines com en platges i aigües interiors, amb una incidència destacada en espais de bany particulars.
En l’àmbit de les piscines, aquest 2025 també s’ha registrat una víctima mortal, fora de temporada. Va ser un home de 51 anys que va morir ofegat en una piscina particular a Torroella de Montgrí.
Pel que fa als ferits, des del 15 de juny -inici de la campanya d’estiu- s’han registrat 11 casos d’ofegament no mortals en piscines, entre hotels, cases particulars i equipaments municipals. D’aquests, set són menors d’edat, una xifra que representa el 63,6% del total, i posa en relleu la vulnerabilitat dels infants en aquest entorn. Les edats dels afectats van dels 2 als 15 anys.
Alguns dels casos més greus inclouen un nen de 3 anys en estat crític ofegat el 17 d’agost en una piscina d’un establiment rural a Fontcoberta i una nena de la mateixa edat traslladada en estat greu des d’una piscina particular a Maçanet de la Selva, el 20 de juny. També una dona de 70 anys va ingressar crítica a l’Hospital Trueta després d’un ofegament en una piscina particular a Tossa de Mar.
El 2024 es van comptabilitzar vuit ferits per ofegament en piscines durant tot l’estiu. Per tant, els onze casos que ja s’han registrat enguany suposen un increment del 37,5% respecte al conjunt de l’any anterior.
El perfil principal dels ferits en aquest medi aquàtic és el d’infants menors d’edat, que representen el 63,6% dels ferits, sovint en piscines particulars o d’hotels. També hi ha ferits adults, amb diversos graus de gravetat.
Mortalitat a les platges
Fins al 18 d’agost, set persones han mort ofegades a les platges de la Costa Brava durant la campanya estiuenca, una xifra lleugerament superior a la registrada l’any passat per aquestes mateixes dates.
L’últim cas conegut en espais de bany vigilats és el d’un home de 80 anys que va morir ofegat el dissabte 16 d’agost al matí a la platja de Sant Antoni de Calonge. Els fets van passar amb la platja sota vigilància i amb bandera groga per la presència de meduses. El SEM va activar dues unitats terrestres i un helicòpter, però no es va poder reanimar la víctima. Aquella mateixa setmana, una altra persona va perdre la vida a la platja de la Punta de Roses. Es tracta d’una dona de 79 anys, de nacionalitat francesa, que es va desplomar dins l’aigua -probablement per causes mèdiques- el dimarts 12 d’agost. Els serveis d’emergència tampoc van poder salvar-li la vida.
Amb aquestes dues últimes morts, el balanç de víctimes a les platges gironines durant la campanya d’estiu puja a set. L’any passat, fins al mateix 18 d’agost, s’hi havien registrat sis morts. El 2024 es va acabar amb un total de deu víctimes a les platges-una d’elles, un submarinista- de manera que el registre d’enguany és lleugerament superior fins ara, amb un augment del 16,7% respecte al mateix període.
Aquest estiu tampoc s’ha pogut evitar la mortalitat fora del període de campanya. Durant el primer semestre de l’any, hi ha hagut dues morts més a platges gironines. El 18 de gener, un home de 37 anys va perdre la vida a Cala Pola, a Tossa de Mar. El segon cas va tenir lloc el 14 de juny a Llançà, on un home de 68 anys va morir ofegat. En total, enguany ja són nou les víctimes mortals a les platges gironines, si es compta tot l’any. En comparació, el 2024 es van registrar quatre víctimes fora de temporada, el doble que aquest any, cosa que suposa una reducció del 50% en aquest àmbit concret.
El perfil més habitual de la víctima mortal a les platges gironines és el d’una persona gran, sovint amb possibles problemes de salut, que pateix un ofegament en una platja amb vigilància. També hi ha casos d’adults joves, però menys freqüents.
Mort en una gorga
En aigües interiors també s’ha registrat un cas mortal. El passat 11 de juny, un menor d’edat va morir ofegat en un gorg a les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa. Tot i ser evacuat en estat crític, no va sobreviure. Es tracta d’un cas fora de temporada.
L’any passat, el balanç en aquest tipus d’entorns va ser superior, amb tres víctimes mortals: dues durant l’estiu i una fora de campanya, a Boadella, encara pendent d’identificació. Aquest 2025, la dada ha baixat a una sola víctima en aigües interiors.
Campanya de prevenció
Protecció Civil de la Generalitat enguany ha impulsat la campanya “Bany segur, estiu tranquil”, amb l’objectiu de promoure una cultura de la seguretat vinculada al benestar i l’oci. Amb un segon missatge -“La seguretat no fa vacances”-, la iniciativa fa una crida clara a no abaixar la guàrdia durant l’estiu, especialment en espais d’oci com platges, piscines i gorgs.
La campanya s’adreça especialment a col·lectius com la gent gran, els infants, joves, turistes i els responsables d’activitats de lleure, i es desplega a través de mitjans audiovisuals, cartells, accions informatives i amb la col·laboració del voluntariat de protecció civil municipal.
Els consells de prevenció se centren en l’ús responsable dels espais de bany, la supervisió constant dels infants a les piscines, evitar el bany en solitari o en zones no vigilades, i extremar les precaucions en entorns naturals amb poca visibilitat o corrents.
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Aquests són els municipis gironins que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any