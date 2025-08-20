Detenen un home per agressió en àmbit familiar a Ripoll
Els Mossos d'Esquadra van actuar el dilluns a un domicili del carrer Tallaferro de Ripoll
Agents dels Mossos d'Esquadra van fer una actuació dilluns al matí a un domicili del carrer Tallaferro de Ripoll, després de ser advertits que hi havia una agressió dins de l'àmbit de la llar. Un home de trenta-set anys va ser detingut per haver agredit a dues dones del seu entorn familiar, que només van patir lesions lleus. La Policia Local de Ripoll se'n va endur a un menor que també era present al domicili, i el van posar en mans d'assistents socials.
Fonts policials afirmen que per entrar a la casa es va haver d'esbotzar la porta. Un cop a dins l'actitud del presumpte agressor va generar inquietud en els agents, que van fer-lo traslladar a un centre hospitalari sota vigilància policial, per valorar-ne les aptituds. En l'actuació hi van intervenir també altres cossos de seguretat.
