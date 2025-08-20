Activen l’alerta INUNCAT per pluges intenses a les comarques de Girona

S’esperen xàfecs que superaran els 20 litres en 30 minuts i Protecció Civil demana prudència davant possibles inundacions.

Gent passejant amb paraigua a la ciutat de Girona, en una foto d'arxiu.

Gent passejant amb paraigua a la ciutat de Girona, en una foto d'arxiu. / Marc Martí Font

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de xàfecs intensos que afectaran aquest dimecres i dijous diverses comarques, especialment a la província de Girona.

Aquest dimecres a partir de les dues de la tarda, s’esperen pluges que podran superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, al Ripollès.

Dijous la precipitació continuarà amb menys intensitat i afectarà fins al migdia les comarques gironines. Aquest episodi de pluges pot anar acompanyat localment de tempesta i calamarsa o pedra petita.

Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions, evitar aparcar vehicles en zones inundables o pròximes a rieres i torrents, i no travessar zones amb acumulació d’aigua, ni a peu ni amb vehicle.

Els organismes de conca han activat el seguiment actiu de l’episodi per prevenir possibles afectacions, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l’avís per la inestabilitat prevista durant aquests dies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents