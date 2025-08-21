Aquest és el llegat d'Agustín Martín, l'artesà dels fils de telèfon d'Olot
Va començar a crear maquetes de flors, vaixells, gerros i edificis emblemàtics amb 77 anys, per una casualitat, però es va acabar convertint en la seva passió
Des d’aleshores, va continuar fent aquestes recreacions fins a l’any 2022, quan tenia 95 anys, perquè les mans ja no li permetien fer-ho
Als afores d’Olot hi ha una casa amb molta història. Al seu garatge no hi cap res més: l’espai està ple de vaixells, flors, edificis i gerros fets amb fil de telèfon. Aquest és el petit univers d’Agustín Martín que durant 23 anys va transformar un material destinat a la ferralla en petites obres d’art plenes de color. La seva família calcula que en va arribar a fer unes 300, algunes amb més de cent hores de dedicació, i prop de 3.000 flors.
Martín va descobrir aquesta afició quan tenia uns 77 anys i la va mantenir fins als 95. “Va començar el 1999 i fins al 2022, quan les mans ja no li permetien fer-ho”, recorda el seu fill, Asterio Martín. La seva neta, Vanessa Torrent, afegeix que el seu avi lamentava no haver començat abans, “ell gaudia, era la seva passió”.
Abans de començar amb aquesta afició ell havia sigut llaurador i cabrer a Càceres, i a Catalunya primer va treballar a la construcció i després a la fàbrica Simon, on manipulava una màquina de fer caragols. Arran d'un accident li van donar la invalidesa i es va retirar abans de jubilar-se. Tot i això, no va descobrir la seva passió fins un temps després, per casualitat, un dia de primavera. Tornant a casa, va veure com feien una instal·lació telefònica i va recollir alguns cables que havien deixat a terra. En arribar a casa, els va pelar i va veure que a dintre hi havia cables de colors, i en va fer una flor. A partir d’aquell moment, sempre que trobava operaris treballant en les línies de telèfon els demanava trossos de cable.
Amb aquests fils Martín va recrear tot allò que l’inspirava, des d’objectes fins a construccions. En algunes ocasions anava expressament als llocs amb un paper i un llapis per fer un croquis; en altres casos, s’ho trobava quan visitaven algun lloc. “No era res inventat. Ell anava allà, feia un croquis, i a partir d’aquí ell sabia el que havia de fer. Ja et dic, tu agafes una d’aquestes maquetes i te’n vas al lloc i és clavat”, explica el seu fill. Tant és així que quan el tinent d’alcalde de Besalú va veure la reproducció del pont de la vila, “va quedar mort”, recorda Torrent. Així, el seu catàleg de creacions inclou l’escola Pia, el pont de Sant Roc i el campanar de l'Església de Sant Esteve d'Olot, el pont del Diable de Barcelona, estructures de Gaudí de la Pobla de Lillet, les barraques de pescadors de València, la font de les Planes d’Hostoles, el Castell de Montroy, entre moltes altres. Fins i tot va arribar a fer un arbre de Nadal amb llums incorporades.
En els últims anys també va explorar una altra faceta: quadres. Amb fils i fustes que trobava feia composicions totalment artesanes. N’hi havia de gira-sols, de patis extremenys, de vaixells, del llac de Banyoles, del castell de Peníscola i fins i tot del pati de casa seva. “Aquí hi pots trobar de tot”, comenta encara sorprès el seu fill.
La seva obra es va mostrar per primera vegada a la Fira de Sant Lluc d’Olot. “Per tot ha agradat molt perquè és una cosa curiosa”, diu Asterio Martín. L’artesà gaudia ensenyant-ho, no només a les fires o exposicions, sinó també a casa seva, on tenia la porta oberta a tothom qui volgués veure-ho. “Primer entraven només al garatge i a la primera sala on tenia les maquetes, però quan va començar a fer quadres també els deixava entrar a la casa perquè els veiessin”, recorda la seva família.
Algunes de les seves peces han acabat en llocs especials. El campanar anirà a l’església de Sant Esteve d’Olot, amb una placa commemorativa; el pont de Besalú s’exposa a l’oficina de turisme, i el castell de Monroy, a Extremadura, se cedirà a l’alcaldessa. “El meu pare se’n sentiria molt orgullós, que el castell vagi al poble”, diu emocionat Asterio.
Agustín Martín va morir el 28 de juny de 2025, als 98 anys. La seva dona encara viu a la residència de Puigsacalm, a la Vall d’en Bas, i la família ha decidit vendre les maquetes per ajudar a cobrir les seves despeses: “tots els diners que recaptem aniran directament a la iaia”, explica Torrent. “Anem repartint les peces als llocs on pertanyen i, si mentrestant en alguna fira podem treure algun cèntim, millor”. La família també ha habilitat un correu per si algú vol comprar alguna peça: orrijan1@gmail.com.
Però més enllà de l’economia, també és una manera de mantenir viu el record de l’artesà. A la residència on viu la seva dona encara s’exposen algunes de les seves obres que la família canvia cada pocs mesos. A més, la seva dona acostuma a regalar flors fetes per Martín com a mostra d’agraïment “si no li he portat 200 flors a la meva mare allà, des que no hi ha el meu pare, no n’hi he portat cap”, relata el seu fill. A més, que moltes de les persones que van conèixer a Martín li han demanat alguna peça al seu fill. “Jo suposo que la persona que ho demana, sobretot els que m’han demanat un record d’ell, és perquè se'n recorden. Perquè l’han tractat i saben com és”, explica.
El garatge, que durant anys va ser el seu taller, continua ple de fils de colors i maquetes. És el reflex d’un home actiu que mai va deixar de crear. Entre aquelles peces, la seva memòria continuarà viva durant molt de temps.
