Fent trampes per conduir: tecnologia i suplantacions
La Guàrdia Civil i la Policia Municipal d’Olot han enxampat set persones en un any i mig
Els exàmens teòrics per obtenir el carnet de conduir continuen sent objecte d’intents de frau a la província de Girona. Aquest any s’han detectat nous casos de trampes, amb l’ús de tecnologia oculta per copiar durant les proves i durant l’any passat, episodis de suplantació d’identitat.
A la província de Girona, les actuacions policials són coordinades amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per garantir el correcte desenvolupament de les proves.En el cas de les seus de Ripoll i Girona, se n’encarrega la Guàrdia Civil. Mentre que a la d’Olot, recentment recuperada, se’n fa càrrec la Policia Municipal.
En aquests casos, les sancions que s’apliquen segons la Llei de Seguretat Viària són una multa de 500 euros per una infracció molt greu i la prohibició de tornar a examinar-se fins que no hagin passat sis mesos. D’altra banda, quan les conductes són constitutives de delicte d’usurpació d’estat civil, això està tipificat al Codi Penal i castigat amb penes de fins a tres anys de presó. Les trampes als exàmens -ja sigui mitjançant tecnologia, enginyeria social o suplantació- suposen un risc per a la seguretat viària i un greuge comparatiu per a la resta d’aspirants.
Cinc casos a Olot
Els casos més recents de persones enxampades han tingut lloc a Olot: la Policia Municipal ha denunciat cinc persones per copiar amb dispositius electrònics. Els casos més recents són tres i daten del juliol i en aquest cas els infractors portaven dispositius electrònics ocults sota la roba, entre ells càmeres i sistemes de transmissió que permetien rebre les respostes des de fora. Mentre que els atrapats entre juny i juliol, en un els agents municipals van trobar-li un aparell electrònic que comunicava amb un telèfon i que li permetia copiar durant l’examen.
En el segon cas van detectar un individu que portava al cos una minicàmera i un aparell electrònic enganxat al mòbil, que permetia rebre informació des de l’exterior de la sala d’exàmens.
La Guàrdia Civil s’encarrega de la «vigilància» a les altres seus d’exàmens de la província de Girona. Tot i que aquest 2025 encara no s’han notificat nous casos, l’any passat es van investigar dos episodis de suplantació d’identitat a la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona (DGT). Els fets van tenir lloc el 5 de març i el 19 d’abril de 2024. En ambdós casos, una persona es va fer passar per una altra per realitzar l’examen teòric en el seu lloc, utilitzant el DNI o NIE del veritable aspirant.
Els casos van ser investigats per la policia judicial de la comandància de Girona, que va recollir les manifestacions dels implicats i va traslladar les diligències al jutjat. En aquests casos, van suposar delictes d’usurpació d’estat civil, conegut com a suplantació d’identitat, segons el cos policial.
Tot i els avenços tecnològics per millorar la seguretat dels exàmens teòrics del carnet de conduir, cada any es detecten intents de frau arreu de l’Estat. A diverses províncies espanyoles s’han detectat casos similars. Per exemple, a Osca, tres persones van ser denunciades per utilitzar càmeres i auriculars durant l’examen teòric. Un cas curiós és el que va tenir lloc a Écija (Sevilla), un jove va haver de ser hospitalitzat per un auricular incrustat a l’oïda quan es disposava a copiar.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?