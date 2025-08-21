L'ACA impulsa la construcció de 15 punts de control de les aigües subterrànies a deu comarques catalanes
El pressupost de licitació és d'uns 855.000 euros, finançats amb fons europeus Next Generation
L'ACA ha posat a licitació el contracte per executar les obres de 15 nous punts de control de les aigües subterrànies a deu comarques catalanes. L'objectiu és millorar el control i fer un seguiment de les aigües subterrànies, tant a escala quantitativa com qualitativa per millorar-ne la gestió. El pressupost és d'uns 855.000 euros, finançats amb fons europeus Next Generation. El termini de licitació per presentar les ofertes acaba el 18 de setembre. Aquests punts de control, denominats piezòmetres, es construiran a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental i Oriental, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà i el Montsià.
En concret, aquests punts de control s'habilitaran als municipis de Capmany (Alt Empordà); Olot -2- (Garrotxa); Súria i Cardona (Bages); Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental); Vacarisses (Vallès Occidental); Torrelavit (Alt Penedès); les Cases d’Alcanar -2- (Montsià); la Llacuna, Piera i Calaf/Prats de Rei/Sant Martí Sesgueioles; (Anoia); Moià/Castellterçol (Moianès) i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).
Segons informa l'ACA, la profunditat dels piezòmetres oscil·larà entre els 13 i els 250 metres i aquests punts de control determinaran el nivell piezomètric, la salinitat de l'aigua en els piezòmetres propers a la costa i la temperatura.
Xarxa de control
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa d'una xarxa de control automàtica, amb més de 200 punts de control, en embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres per a controlar l'estat dels recursos hídrics. Aquesta xarxa es divideix en 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 en estacions automàtiques de control de la qualitat i 78 en piezòmetres automàtics.
Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l’ACA disposa de tècnics aforadors i mitjans materials (equips d’aforament) per realitzar mesures d’aforament de cabals. Aquestes es duen a terme en tots els escenaris hidrològics (sequera, normalitat i episodis d’avinguda) amb diferents objectius com poden ser: el control de cabals ambientals o, a l’altre extrem, cabals d’avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals (relació alçada – cabal) de les estacions d’aforament, control de les derivacions dels aprofitaments d’aigües superficials, realització d’estudis tècnics o científics, entre d'altres.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona