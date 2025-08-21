Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen a la justícia que actuï contra un home que atemoreix els veïns

Els alcaldes contracten una advocada que portarà totes les causes obertes i així aconseguir que ingressi a la presó

Els alcaldes de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveras, i de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, en la declaració institucional conjunta

Els alcaldes de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveras, i de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, en la declaració institucional conjunta / Gerard Vilà (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Les Planes d'Hostoles

Els alcaldes de Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres s’han unit aquest dijous per reclamar a la justícia que actuï contra un home que atemoreix els veïns de la zona. Asseguren que porta 15 anys amb actituds desafiants i alterant la convivència. Asseguren que aquesta persona és problemàtica i demanen que vagi a presó o, almenys, ingressi en un centre de salut mental. L'últim dels incidents va produir-se la setmana passada, quan l'home hauria incendiat un garatge de Les Planes. Ara, els alcaldes han contractat una advocada per tal que porti totes les causes obertes i aconseguir que l'home ingressi a la presó.

