Onze aspirants gironins demanen beques per preparar oposicions judicials
El perfil de les persones que sol·liciten l'ajuda és el d’una dona de 25 anys
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha rebut un total de 114 sol·licituds per a la convocatòria de beques destinades a la preparació d’oposicions a les carreres judicial i fiscal i al cos de lletrats de l’Administració de Justícia. D’aquest total, 11 corresponen a aspirants procedents de les comarques de Girona.
Les sol·licituds es distribueixen territorialment de la següent manera: Barcelona concentra la major part amb 68 aspirants, seguida de Tarragona amb 22 sol·licituds, Lleida amb 13 i, finalment, Girona amb onze. Aquestes xifres situen Girona com la província amb menys sol·licituds dins de les tres províncies catalanes.
La convocatòria, que es va obrir el passat mes d’abril, ofereix un total de 50 places: 40 per a la preparació de les oposicions a les carreres judicial i fiscal i 10 per al cos de lletrats de l’Administració de Justícia. Les sol·licituds rebudes superen així el nombre de places disponibles, la qual cosa mostra una alta demanda d’aquest tipus de beques.
El perfil dels aspirants és majoritàriament femení i la mitjana d’edat se situa al voltant dels 25 anys.
De la UdG
Pel que fa a l’origen acadèmic, la majoria dels sol·licitants de Girona han cursat els seus estudis a la Universitat de Girona, que aporta un total de vuit candidats. La resta provenen d’altres universitats catalanes, com la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, així com d’universitats fora de Catalunya. Aquesta diversitat d’orígens reflecteix la mobilitat dels estudiants que opten per preparar oposicions en l’àmbit judicial.
Quant al temps dedicat a la preparació, el grup més nombrós entre els aspirants de judicatura i fiscalia és el que fa més d’un any que opositen, representant un 26,4% del total. Els que porten entre un i dos anys sumen un 19,8%, mentre que el 14,1% fa entre dos i tres anys que es preparen. Aquells que encara no han començat la preparació són un 10,3%, els que fa més de quatre anys són un 8,4% i, finalment, els que estan entre els tres i quatre anys representen un 6,6%. Pel que fa als aspirants a les beques per preparar l’accés al cos de lletrats de l’Administració de Justícia, el grup més nombrós és el que porta entre un i dos anys preparant.
Un aspecte rellevant és que un 32,08% dels sol·licitants de les beques per a judicatura i fiscalia han realitzat pràctiques a les oficines judicials durant els seus estudis de Dret. Aquesta xifra augmenta fins al 55,56% entre els aspirants a les beques per preparar l’accés al cos de lletrats, la qual cosa aporta una experiència pràctica important als candidats.
La resolució d’adjudicació de les beques està prevista per al mes d’octubre, i es preveu que la formació comenci el gener de 2026, moment en què els beneficiaris podran començar a gaudir d’aquesta ajuda per afrontar la preparació de les oposicions, informa el departament de Justícia.
