La penya AOAPIX presenta la seva programació per les Festes del Tura
Els esdeveniments més destacats són el Vermut Cantat, el Concurs de Paelles i l'exposició AOAPIX'35
L’entitat olotina AOAPIX tornarà a omplir de música i bon ambient els carrers d’Olot amb la tercera edició del Vermut Cantat, un dels actes més esperats de les Festes del Tura. La cita serà el dissabte 6 de setembre a dos quarts de dotze del migdia a les escales de Sant Esteve, des d’on la Banda del Vermut acompanyarà els assistents fins al carrer Baix del Tura, espai central de l’activitat. Enguany, el recorregut s’amplia també fins al carrer Alt del Tura i la plaça Campdenmàs. Per dos euros, el públic podrà gaudir d’un got amb vermut, olives i patates.
L’AOPIX és una de les entitats més actives i protagonistes de les Festes del Tura i aquest any incorpora algunes propostes destacades dins de la seva programació. Entre elles, la inauguració de l’exposició AOAPIX’35 a Can Trincheria, una mostra que repassa els programes de Festes del Tura creats per l’entitat al llarg dels seus 35 anys d’història.
Un altre dels actes que desperten més interès també hi ha el Concurs de Paelles, que arribarà a la seva 17a edició el dilluns 8 de setembre al passeig de la Muralla. Els participants podran començar a cuinar a partir de les vuit del vespre i el sopar popular, amenitzat per la xaranga Bufant Fort Street Band, començarà a les deu. Tot seguit es lliuraran els premis i la festa continuarà amb el concert de La Vaca Lenta i el ball amb Banda Neón. Les inscripcions al concurs s’obriran la nit del 25 al 26 d’agost a través del web de l’AOAPIX.
Com ja és tradició, l’entitat també organitzarà el Ball del Porc i el Xai, l’Encierru de marrans, així com activitats impulsades per l’AOAPIX Jove com l’Enfilat i vine a caçar-lo i la rentada de porcs.
OH! Garrotxa
Aquest any, a més, el programa de festes de l’AOAPIX arriba en format de bossa de mà. La iniciativa és fruit de la col·laboració de l’entitat amb Turisme Garrotxa i vol reforçar la identitat i el compromís amb la comarca, en sintonia amb la nova marca OH! Garrotxa. Aquesta, es va presentar durant la primavera i és una invitació a viure el territori amb una mirada oberta, autèntica i sorprenent. Perquè els garrotxins vegin aquesta marca com pròpia, Turisme Garrotxa durà a terme diferents accions i aquesta col·laboració ha estat la primera.
