Fa servir la identitat d’un altre per llogar una casa a Sant Joan les Fonts i hi instal·la una plantació de marihuana
Els Mossos en una altra actuació a Pont de Molins, arresten també un altre individu per tenir un cultiu i cabdells en una finca rústica
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 21 anys a Sant Joan les Fonts que va fer servir la identitat d’un altre per llogar una casa i hi va instal·lar una plantació de marihuana.
El jove no tenia antecedents policials i ha quedat acusat de ser el presumpte autor de delictes contra la salut pública, usurpació d’estat civil, falsificació documental i defraudació de fluid elèctric.
Els fets es remunten al mes de juliol, quan agents de la comissaria de la Garrotxa van detectar indicis d’una possible plantació de marihuana a l’interior d’un habitatge del municipi. Durant les setmanes següents, la Unitat d’Investigació va establir un dispositiu de vigilància i va comprovar l’existència de diversos aparells d’aire condicionat a les façanes de la casa, així com un extractor de fums i restes vegetals acumulades al pati. Els sorolls constants de ventiladors i un consum desmesurat d’aigua, no justificat per l’ús domèstic, reforçaven les sospites.
El passat dimecres 20 d’agost, amb autorització judicial, es va dur a terme una entrada i perquisició a l’habitatge, amb participació d’efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona (ARRO) i agents de les unitats d’Investigació i Seguretat Ciutadana d’Olot.
A l’interior es van localitzar 141 plantes de marihuana, amb un pes total de 115 quilos en verd, distribuïdes entre la casa i un garatge annex. També es van intervenir diversos materials i productes destinats al cultiu.
L’home que gestionava la plantació va ser detingut al mateix domicili. Les indagacions posteriors van revelar que havia usurpat la identitat d’una altra persona per formalitzar el contracte de lloguer de la casa, utilitzant un NIE que pertanyia a una altra persona. A més, la companyia elèctrica va detectar una connexió fraudulenta a la xarxa, fet que constitueix un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Un altre detingut a Pont de Molins
D'altra banda, els Mossos van detenir un altre home, de 49 anys, a Pont de Molins per una plantació de marihuana en una finca rústica.
La detenció és el resultat d’una investigació prèvia que va culminar amb una entrada i perquisició a l’habitatge el dia 21. Es tracta d'una finca rústica situada al polígon i que tenia un edifici central adaptat per al cultiu intensiu de marihuana. L’operatiu va comptar amb el suport d’efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona.
A l’interior de la finca, els agents van localitzar diverses estances habilitades amb 32 plafons de llums led amb transformadors, 21 ventiladors, aires condicionats, filtres i extractors per mantenir les condicions òptimes de cultiu.
En total, van intervenir 281 plantes de marihuana en procés d’assecament i nou quilos de cabdells secs, llestos per a la seva distribució.
Durant la inspecció, també es va detectar una connexió elèctrica fraudulenta mitjançant una doble escomesa connectada directament a la xarxa, fet que constitueix un delicte de defraudació de fluid elèctric. El detingut està acusat de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, i passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
