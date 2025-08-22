Un joc de taula recrearà la història mil·lenària de Sant Joan de les Abadesses a través de l'abadessa Emma
'Abbatissa' sortirà a la venda el 2026 i aquest divendres es farà una presentació teatralitzada
La història de Sant Joan de les Abadesses està íntimament lligada al monestir. Va ser fundat l'any 887 per Guifré el Pelós, que va posar la filla Emma al capdavant de la comunitat benedictina. Ella és la protagonista d''Abbatissa', un nou joc de taula de simulació històrica que l'editorial Snafu traurà a la venda el 2026 amb disseny de Barbarroc Creations . Aquest divendres, es farà un tastet amb una partida escenificada. Un actor i una actriu donaran vida al comte Guifré Borrell i l'abadessa Emma de Barcelona, que s'enfrontaran al tauler al Palau de l'Abadia. El dissenyador del projecte, Gerard Muñoz, explica a l'ACN que els jocs històrics solen basar-se en guerres, però, en aquest cas, s'ha centrat en un conflicte judicial.
'Abatissa' vol portar un conflicte no armat als taulers de joc: les disputes judicials, polítiques i eclesiàstiques que van protagonitzar els comtats de les famílies nobles dels Casals de Barcelona-Girona i Cerdanya-Besalú amb les abadesses del monestir de Sant Joan, fundat per Guifré el Pilós. En concret, el projecte vol posar en valor la història mil·lenària de Sant Joan de les Abadesses, encara molt desconeguda per bona part de la població, tal com explica l'impulsor del projecte i dissenyador del joc, Gerard Muñoz.
El joc gira al voltant de la figura d'Emma de Barcelona, filla de Guifré el Pelós, "una de les grans dones de l'Edat Mitjana", segons relata Muñoz. Guifré el Pelós va entregar el monestir a la seva filla i ella "va saber jugar molt bé les seves cartes, ja que va expandir moltíssim les propietats del monestir i va tenir tants o més territoris que els seus germans comtes". Muñoz explica que això no va agradar als seus germans i, per això, la van portar diverses vegades a judici. El més famós va ser el del 15 de juny de l'any 913, en què es jugaven la jurisdicció de la vall de Sant Joan de les Abadesses.
Aquesta i altres anècdotes històriques es reviuen al joc 'Abbatissa', que també vol reivindicar les figures femenines d'aquella època. "Ens sembla que l'Edat Mitjana és molt masculina, però, gratant una mica, descobreixes figures femenines molt interessants com la mateixa Emma o l'Ava de Cerdanya, que va ser comtessa de la Cerdanya i Besalú", relata Muñoz. En concret, el joc -amb dos únics jugadors al taulell- se centra en els anys de l'abadia d'Emma, del 898 fins el 942, any en què va morir.
Canviar el rumb de la història
A diferència dels llibres d'història, en un joc de simulació històrica, relata Muñoz, "l'usuari es pot posar a la pell dels personatges i prendre les seves pròpies decisions". "Molts cops descobrim que prenem les mateixes decisions que van prendre els personatges històrics perquè hi ha un cert corrent determinista que són les opcions més lògiques, però de vegades també podem prendre'n de completament diferents i podem canviar la història", explica l'impulsor del projecte. I de fet, creu que aquesta és "la gràcia" del joc històric: "Poder jugar a ser personatges del passat i entendre per què van prendre aquestes decisions i com hauria canviat la història si n'haguessin pres unes altres".
Un projecte que veurà la llum el 2026
L'editorial Snafu, amb seu a Sabadell i especialitzada en els jocs de simulació històrica, serà l'encarregada de comercialitzar el joc de taula. El desenvolupador del joc de l'editorial Snafu, Òscar Oliver, ha explicat que moltes vegades quan es fan jocs de simulació històrica es pensa en grans conflictes de la humanitat i "la història del país queda una mica desatesa o en segon pla per les grans editorials que busquen consums de massa". Per això, des d'aquesta petita editorial han vist amb bons ulls el projecte, ja que aposten "per conflictes poc coneguts i fora del 'mainstream'". "Volem fer un joc de taula amb tot el rigor històric que es pugui, que sigui entretingut, i que hi pugui jugar un públic no expert", ha explicat Oliver.
En aquest moment el projecte està en fase de proves i detalla que, a partir d'ara, "s'haurà de fer tota la part de desenvolupament" del joc. La previsió que té l'editorial és que el joc de taula pugui sortir al mercat el 2026.
Oliver assegura que en aquests moments hi ha un "repunt" de gent interessada en els jocs de simulació històrica. De fet, diu que durant la pandèmia i postpandèmia "molta gent va posar la mirada" en aquest tipus de jocs, tot i que assegura que és una qüestió "molt cíclica". "En els últims trenta anys hi ha hagut moments de tot: anys en què hi ha hagut molt d'interès i d'altres en què no", explica Oliver, que malgrat això creu que "sempre hi ha qui mira enrere i busca la història".
Una partida escenificada
Per donar a conèixer la iniciativa, s'ha organitzat per aquest divendres a les set de la tarda una partida escenificada del joc al Palau de l'Abadia. En concret, dos actors es posaran al paper d'Emma de Barcelona i de comte Guifré Borrell i faran una partida teatralitzada. D'aquesta manera, ha explicat Muñoz, els espectadors "podran conèixer una mica les mecàniques del joc i conèixer diferents esdeveniments i personatges històrics". La iniciativa s'ha fet amb la col·laboració de Barbarroc Creations i SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses. Maïween Palau és l'actriu que es posarà a la pell de l'abadessa Emma. Explica que ella és de Camprodon, però que coneixia la història de Sant Joan i creu que és un joc "molt interessant" per aprofundir en aquella època.
